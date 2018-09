El Milan debuta con buen pie ante un combativo Dudelange

El que no se consuela es porque no quiere. Eso debieron de pensar en el seno milanista tras el final de la pasada campaña. Tras una temporada en la que se plantearon volver a la UEFA Champions League, una racha de malos resultados que terminaron con el puesto de varios técnicos ubicaron a final de temporada al AC Milan en puestos de Europa League.

A pesar de que la posición liguera le otorgase el privilegio de jugar la segunda competición que organiza la UEFA por detrás de la Champions League y por delante de la Supercup, una situación comprometida debido al incumplimiento del fair play financiero por parte del conjunto milanista estuvieron a punto de que dicho equipo quedase excluido de la Europa League, pero con el paso de los días y gracias a la intervención de la cúpula directiva, el problema fue despejado eliminando los atisbos de exclusión europea que se habían posado sobre el seno rossonero.

Tras solventar aquellos problemas burocráticos, el Milan se disponía a jugar la jornada 1 de la Europa League tras ser emparejado en un grupo difícil junto a Betis, Olympiakos y el humilde Dudelange, un equipo de Luxemburgo que sería la primera pierda a superar por el conjunto milanista.

A pesar de ser una competición distinta, Gennaro Gattuso decidió usar un dibujo exactamente igual que en Serie A, pero con integrantes diferentes. El dibujo de 4-3-3 quedaría formado por Reina en portería; Laxalt, Romagnoli, Caldara y Abate en defensa; Mauri, Bakayoko y Bertolacci como mediocampista; en punta de ataque estarían Samu Castillejo, Borini e Higuaín como único punta.

Por su parte Dino Toppmöller, entrenador de 37 y segundo entrenador más jóven de la presente Europa League, por detrás de Iraola, decidió romper con sus esquemas y formó con un dibujo que contadas ocasiones usó esta temporada como es el 4-4-2. Este esquema fue formado por Frising en portería; Malget, Schnell, Prempeh y Hriti en defensa; como mediocampistas formarían Stolz, Couturier, Cruz y Kruska; con doble punta estarían Turpel y Sinani.

Dominio milanista, pero sin éxito en la primera parte

El partido comenzaba en un Stade Josy Barthel lleno hasta la bandera, también ocupado por un gran número de hinchas milanistas colocados en la tribuna sur del estadio luxemburgués.

Los primeros compases de partido estarían marcados por un Milan que se ayudaba de las subida de los laterales a zonas de ataque para crear jugadas, aunque hasta el minuto 11 no tendríamos la primera jugada de ataque hasta que un disparo desde la frontal de Higuaín saldría desviado del palo de la portería de Frising. Posteriormente otra jugada esta vez llevada por banda izquierda entre Bakayoko y Laxalt termina con el centro del uruguayo hacía Samu Castillejo que remata sobre un defensa rival.

Con el paso de los minutos el Dudelange era quien quería meterse en el partido ejerciendo presión ejecutada por dos de sus mediocentros permitiendo a sus dos delanteros quedar descolgados para una posible recuperación, pero era el conjunto italiano quien seguiría acosando la portería rival con centros desde banda izquierda ejecutados por Laxalt, Mauri y Bakayoko. También cabe destacar que a pesar de partir de inicio Castillejo por izquierda y Borini por derecha, ambos se intercambiaron la posición con el paso de los minutos.

El Milan se lanzó a por el gol de la ventaja con un disparo al primer bote de Samu Castillejo que obligaba a Frising a batir por bajo y negarle el gol al atacante español, aunque la última de la primera parte la tendría el Dudelange con un centro al área que recibe Stolz, que libre de marca, remata rozando el palo de la portería de Reina.

Con todo esto llegábamos al descanso con un Milan que mereció del tanto, pero que no pudo ante la buena organización defensiva rival.

Diego Laxalt, uno de los portagonistas de la ofensiva rossonera / Foto: gettyimages

Segunda parte de premio milanista

La segunda parte comenzaba sin cambios palpables por parte de los dos equipos al igual que en la sintonía del partido ya que seguiría siendo el equipo italiano quien llevase las riendas con una internada por izquierda de Laxalt que cede a un Higuaín solo que remata para que Frising se volviese a lucir.

Esto sería el prólogo al gol visitante, ya que en el 58 de partido, una internada de Samu Castillejo por banda derecha serviría para que Higuaín rematase sobre puerta y marcase, a pesar de que su remate tocase en el cuerpo de Prempeh, y pusiese el 0-1 favorable a los rossoneros.

Con el paso de los minutos, el Milan encontraría espacios ante un Dudelange que con las entradas al campo de Jordanov, Melisse y Stumpf cambió el dibujo a 4-3-3 y dio una presencia más ofensiva a su once. Estos espacios serían aprovechados por Samu Castillejo para poner en dos ocasiones grnades centros a un Borini que erró en última instancia.

El Milan también introdujo cambios con las entradas de Kessie. Çalhanoglu y Halilovic, pero sería el turco, el cual fue introducido para dar más fluidez de pase, quien serviría un pase a Higuaín para que su remate fuese de nuevo blocado por Frising.

La última gran oportunidad sería servida por el equipo local, ya que en el 90 de partido, un centro desde la banda derecha, prolongado por Stumpf, le caería a Couturier, que aunque en una posición escorada, pero libre de marca, remata desviado sobre la puerta de un Pepe Reina que fue mero espectador del partido.

Con los tres pitidos del árbitros, el partido llegaría a su fin confirmando la primera victoria europea de la temporada del conjunto de Milán con la que suma 3 puntos y le sirve para ponerse líder de grupo gracias al empate en el otro partido del grupo F disputado en Atenas entre Olympiakos y Real Betis Balompié con resultado de 0-0.

Por su parte, el Dudelange es colista de dicho grupo y ya piensa en el próximo partido de Liga de Luxemburgo ante el Fola Esch.