El Benfica pierde ante un cómodo Bayern

Los águilas cayeron derrotados en su primer partido del curso de la Champions League. Los portugueses no pudieron con un Bayern que a pesar de no dominar, ganó cómodamente. El marcador final fue de 0-2, con tantos de Lewandowski y Renato Sanches, que volvió a ofrecer su mejor nivel ante su ex equipo. De esta manera, los alemanes se colocan segundos de grupo tras el Ajax. Por su parte, el Benfica está tercero después de finalizar la primera jornada.

Lewandowski marcó el primero tras una gran jugada por la banda de Ribéry

El club lisboeta salió desde el inicio con ganas de hacerse con el balón. Cada vez que los rivales dominaban el esférico, inmediatamente iban a presionar arriba. Y esto les paso factura. En un desajuste, Ribéry les sorprendió por la banda izquierda con su verticalidad. El francés entró hasta el área, una vez dentro pasó atrás para Alaba y este asistió a Lewandowski. El polaco con un control orientado se deshizo de su rival y batió al portero. Anotó su gol número 46 en la competición europea. Con 0-1 se fueron al descanso.

El segundo gol llegó en la segunda parte. En esta ocasión, fue Renato Sanches el que lo firmó. Pero, Ribéry volvió a ser protagonista fundamental para que ocurriera, al igual que James. El 7 del Bayern dio un gran pase a James al espacio. El colombiano, sin ningún jugador que lo tapara, mejoró el pase anterior y centró un magnifico balón que el jugador portugués solo tuvo que empujar. Tras anotar, pidió perdón a la que en su día fue su afición.

El Bayern pudo aumentar el marcador en más de una ocasión

Tanto Robben como Ribéry pudieron aumentar el marcador en más de una ocasión. De hecho, el ex del Real Madrid dispuso de un cara a cara con el portero que no fue capaz de transformar. Por su parte, los locales también tuvieron sus oportunidades, pero Neuer y la efectividad les impidieron sumar algún gol. Un dato curioso del encuentro fue que en el cambio de James Rodríguez la grada comenzó a pitarle y él respondió alzando la mano totalmente abierta haciendo referencia al 5-0 que sufrieron los águilas contra el Porto en 2010 cuando él todavía jugaba con los dragones. El próximo partido del conjunto de Rui Vitória en Champions será contra el AEK a comienzos de octubre.