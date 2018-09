Previa Arsenal - Everton: en plena racha

El Arsenal ha conseguido darle la vuelta a la situación. Si bien el arranque de los Gunners en la Premier League hacía presagiar que no sería la temporada soñada del cuadro londinense en el primer año de la era post Arsène Wenger, el técnico español parece haber dado con la tecla. Ante el Everton de Marco Silva, en un encuentro que tendrá lugar en el Emirates Stadium, los de Unai Emery buscarán prolongar la racha de victorias consecutivas. Por su parte, los Toffees intentarán frenar el número de partidos seguidos sin sumar los tres puntos y lograr un triunfo de prestigio.

Estreno europeo por todo lo alto

Desde hace ya varias semanas, el Arsenal solo sabe ganar. Los Gunners han puesto la directa hacia la parte alta de la clasificación y no quieren echar el freno, por eso tratarán de conseguir ante el Everton su cuarto triunfo consecutivo del curso en la Premier League. Si bien los triunfos no se lograron con facilidad, la última victoria cosechada por el conjunto de Unai Emery en campo de las Urracas los ha aupado hasta la séptima plaza. Tres puntos que sirvieron además para que algunos de los jugadores que más en entredicho están en este inicio de campaña se reivindicaran. De esta manera, de poco sirvió el tanto de Clark en el último minuto de partido para el Newcastle tras haber visto portería previamente Xhaka y Özil. Resultado ajustado pero que, junto a los triunfos frente a West Ham y Cardiff, terminaría de levantar la moral al equipo de Londres.

Los jugadores Gunners celebran el 4-0 | FOTO: Arsenal

Pero la racha de los Gunners no se quedaría ahí. Las competiciones europeas volvían y el Arsenal debía demostrar, ante la cenicienta de su grupo, que es uno de los favoritos a alzarse con la Europa League. Poca oposición pondría el Vorskla Poltava, que a la media hora de partido ya caía en tierras londinenses. Si bien los ucranianos terminaron por maquillar el resultado con dos tantos en los últimos 15 minutos de partido, el contundente 4-2 del marcador reflejaba la superioridad del conjunto de Unai Emery. Buena carta de presentación del Arsenal en su estreno europeo, con un Aubameyang inspirado de cara a portería y un Özil que volvería a ver portería a pesar de ser suplente. Con las cuatro victorias consecutivas, contando liga y Europa, ahora la tarea pendiente de los Gunners está en intentar dejar la portería a cero, algo que todavía no han conseguido en lo que va de temporada.

Perdido sin su estrella

Si bien los Toffees no acumulan malos resultados en este inicio de campaña, la entidad de sus rivales auguraba un mejor arranque; tan solo una victoria suma el Everton tras haberse enfrentado a Wolverhampton, Southampton, Bournemouth, Huddersfield y West Ham. Pero, casualmente, desde que Marco Silva perdiera la que estaba siendo hasta el momento la estrella del Everton, no ha vuelto a sumar de tres en tres. Richarlison, con tres tantos en dos partidos, sería expulsado en la tercera jornada de Premier League y por lo tanto el técnico portugués no podría contar con su pupilo en los dos encuentros posteriores. Pero el brasileño está de vuelta y a disposición del míster para medirse al Arsenal en el Emirates Stadium. Un partido que debe servir como punto de inflexión en la temporada Toffee para dar un salto en la clasificación y pelear por Europa, unos puestos más acordes a la inversión en fichajes realizada por el cuadro de Liverpool durante el pasado verano.

Sigurdsson anotó el 1-2 de cabeza | FOTO: Everton

Y es que los aficionados Toffees se llevaron un duro varapalo en el último encuentro presenciado en Goodison Park. Los Hammers de Manuel Pellegrini, que todavía no sabían lo que era ganar esta temporada en la Premier League, se llevaron un partido loco a la vez que disputado por 1-3. Los continuos errores en salida de balón, sumados a la actuación de un Yarmolenko inspirado (que anotó un doblete en la primera parte), le costaron los tres puntos y, por tanto, la primera derrota del curso a los de Marco Silva. Un partido que evidenció una jornada más las carencias defensivas de este Everton. Al igual que los Gunners, el conjunto de Liverpool ha encajado gol en las cinco jornadas disputadas hasta la fecha, por lo que se presume que el de este fin de semana será un enfrentamiento entretenido entre londinenses y Toffees.

De cinco en cinco

Con un global de 10-3 concluyeron los enfrentamientos entre Arsenal y Everton de la pasada temporada. El equipo entonces dirigido por Arsène Wenger endosó sendas "manitas" a los Toffees, por lo que el cuadro de Marco Silva acudirá al Emirates Stadium con cierta cautela para que dichos resultados no se repitan. Pero si los números de la última campaña no son muy alentadores para los intereses del Everton, bastantes son los años que han pasado desde que el cuadro de Liverpool venciera a los de Londres en su casa. Si bien hace dos cursos el Everton se impuso a los Gunners por 2-1 en Goodison Park, hay que remontarse hasta el año 96 para ver cómo los Toffees, gracias a los tantos de Stuart y Kanchelskis, se imponían en la capital inglesa.

El Everton salió goleado del Emirates Stadium el curso pasado | FOTO: Getty Images

Una victoria del Everton que se aleja de la realidad en cuanto a los duelos entre estos dos equipos se refiere, ya que los de Liverpool tan solo han sumado los tres puntos en dos de los úlitmos 10 partidos en los que se han visto las caras. Y la temporada pasada, los Gunners pasaron por encima del Everton en el partido disputado en Londres, correspondiente a la jornada 26 de la Premier League. Hasta cuatro fueron las veces que el Arsenal vio portería en la primera mitad, anotando tres tantos en apenas 15 minutos. El gol del honor sería obra de Calvert-Lewin, un gol que llegó 10 minutos antes de que Ramsey pusiera el definitivo 5-1 en el marcador.

Bajas y regresos importantes

Varios son los hombres, algunos de ellos importantes, con los que no podrá contar Unai Emery de cara al encuentro frente al Everton. En primer lugar, el armenio Mkhitaryan, que fue titular el jueves en el encuentro de Europa League, es duda como consecuencia de unas molestias en el tobillo. Por otra parte, Maitland-Niles, Kolasinac, Jenkinson y Koscielny no podrán sentarse en el banquillo al estar todavía recuperándose en sus respectivas lesiones.

El brasileño podrá jugar ante el Arsenal | FOTO: Everton

En el cuadro Toffee cabe destacar la vuelta de Richarlison tras cumplir los dos partidos de sanción. En cambio el técnico luso cuenta con varias bajas, sobre todo en defensa, que le harán dudar a la hora de confeccionar el once. La que podría ser la defensa titular del Everton, con Coleman y Jagielka en los costados junto a Yerry Mina y Michael Keane como pareja de centrales, no estará frente al Arsenal. A estos se suman André Gomes, Baningime y McCarthy.

Posibles alineaciones