Marco Silva: "Hemos analizado los errores y espero que compitamos en el Emirates"

Tras la última derrota ante el West Ham, el Everton vuelve a la Premier League midiéndose a un equipo lleno de novedades: el Arsenal. Visitarán el Emirates en una situación comprometida.

El West Ham logró su primera victoria de la temporada en Goodison Park, algo que no ha sentado nada bien en los hombres de Marco Silva: “El segundo gol fue un error de Pickford. Los otros dos, tenemos que hacerlo mejor en esas situaciones. Preparamos todos esos momentos, es algo que esperamos y al final no podemos controlarlo todo”. El entrenador portugués habló de el trabajo que ha realizado el equipo tras dejarse los tres puntos: “Lo hemos analizado a lo largo de la semana y ya saben qué hicimos mal y qué espero que no ocurra en el próximo”.

La visita a Londres de esta semana no será un partido fácil, ya que se enfrentan a uno de los equipos que, se espera, estará en la zona alta. Sin embargo, el técnico ya tiene experiencia ganando en el Emirates Stadium: “Eso es cosa del pasado. Cuando ganamos aquí (con Olympiakos en Champions League de 2015) era una competición diferente, clubes distintos, pero el Arsenal es un equipo muy fuerte. Lo que quiero ver es que nuestros jugadores compiten al mismo nivel todos juntos, trabajando duro y jugando lo mejor posible para sacar un bien resultado”.

En lo últimos encuentros, el Everton ha visto en la sanción a Richarlison un impedimento para el desarrollo de sus resultados. Ahora vuelve el brasileño para recuperar la mejor versión: “Empezamos la temporada bien dentro de las circunstancias en momentos difíciles, jugando casi dos partidos con 10 jugadores”. El entrenador destacó la reacción de sus jugadores contra el Southampton: “Es algo que tenemos que manejar, analizarlo. Lo hicimos y hemos preparado el próximo partido de mejor forma”. Aun así, Richarlison será una gran noticia para el encuentro en Londres.

En cuanto a las bajas por lesión, Marco Silva dio buenas noticias en la rueda de prensa: “Algunos lesionados ya están entrenando al 100% con el equipo. Sigue igual Jagielka, creo que la semana que viene podrá entrenador. Gomes y Coleman siguen ambos fuera”. Yerri Mina sí que se ha unido al grupo y, destacó Silva, “está yendo a mejor cada día para alcanzar su forma”.