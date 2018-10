Emery: “Es muy importante y nuestro principal objetivo mejorar en acciones defensivas”

Nueva prueba para demostrar lo que ha mejorado desde el inicio de temporada la que tiene el Arsenal en su partido ante el Everton. Los toffees, entrenados por Marco Silva, han demostrado ser un equipo combativo, de esos que pueden aprovechar, precisamente, uno de los grandes problemas de los gunners, los fallos en defensa. Fallos que se dejaron ver en la victoria por 4-2 del pasado jueves en la UEFA Europa League ante el Vorskla Poltava, el enésimo equipo que aprovechó la falta de concentración de los dirigidos por un Unai Emery que espera poder parar cuanto antes esta sangría de tantos en contra. Antes del duelo frente los de Goodison Park, el vasco repasó la dinámica de un equipo que ya acumula cuatro triunfos consecutivos.

"Estamos buscando el equilibrio y necesitamos seguir trabajando"

Sabedor de que aún hay mucho camino por recorrer, el nuevo técnico gunner admite que su equipo va mejorando “poco a poco”. “Hemos ganado dos partidos fuera de casa y ese es un progreso pequeño pero muy importante para mejorar nuestra confianza. Estamos buscando el equilibrio y necesitamos seguir trabajando para mejorar en cada partido, individual y colectivamente”, añadió un Unai Emery que subraya ese déficit en defensa como el principal problema: “Quiero ganar y estamos ganando, pero tenemos que saber que habrá un día en el que no anotemos tantos goles y el rival aproveche sus oportunidades y así perdamos el partido. Quiero continuar mejorando las cosas y encontrar ese equilibrio. Ahora es muy importante y nuestro principal objetivo mejorar en acciones defensivas”.

Sobre su rival de esta sexta jornada de Premier League, el entrenador del Arsenal destaca “su gran historia y buen entrenador”. “Su inicio ha sido bueno, con buenos momentos a lo largo de sus partidos, y otros no tan buenos, como la derrota ante el West Ham en su último duelo. No ganaron y ahora por eso son más peligrosos, porque quieren venir al Emirates y demostrar a sus aficionados que son mejores que lo que demostraron en su último partido”, comentó sobre un rival al que se tienen que enfrentar con “buen rendimiento y trabajo duro”. En cuanto a Marco Silva, Unai recuerda un enfrentamiento cuando el portugués trabajaba en el Estoril: “Jugué mi único partido contra él cuando estaba en el Estoril, hace cinco años. Era un equipo muy bueno, muy bien organizado y muy bien entrenado”.

A nivel individual, dos han sido los nombres principales que han salido en la rueda de prensa. El primero el de Bernd Leno, que debutó el pasado jueves como jugador del Arsenal. Sin desvelar si va a mantener el lugar en la portería, Emery acepta que quiere llegar a la previa del partido “sin decidir a los jugadores”. Por otro lado, destaca que es momento de “garantizar un buen rendimiento” de cada miembro de la plantilla, y que por eso hablan constantemente con cada jugador: “Hablamos también con los porteros y les explicamos la situación. Necesitamos que sigan trabajando para darnos el mejor rendimiento en cada partido”.

El segundo es el de Pierre-Emerick Aubameyang, el delantero gabonés que anotó un doblete en el duelo ante el Vorskla Poltava de la UEFA Europa League. Cargado de confianza, el ariete tiene mucho que demostrar según su entrenador: “Necesita confianza y encontrar su mejor rendimiento”. No obstante, no se olvida del resto de delanteros de su plantilla, y lanza un mensaje a todos ellos: “También tengo confianza en Lacazette, y en Welbeck y Nketiah. Todos son nuestros delanteros. Voy a trabajar con ellos, darles confianza y nuestra labor es hacer un trabajo colectivo para que mejoren las situaciones de ataque”. Así pues, con varias dudas en el once se presenta el Arsenal a su partido ante el Everton del domingo, 23 de septiembre a las 17:00 horas.