Resumen de la sexta jornada de Ligue 1

Pleno de victorias para PSG

Tras la decepción de esa derrota en los últimos instantes por UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain fue en busca de unos nuevos tres puntos en la Ligue 1, para alejarse aún más en la tabla de posiciones.

Como ocurrió en su visita a Anfield Road, los de Thomas Tüchel tuvieron que encontrar un camino para revertir el marcador, esta vez logrando dar vuelta el resultado para triunfar por 3-1, llegando así a su sexto triunfo en la misma cantidad de partidos.

"Esta fue una buena reacción luego del partido en Anfield y que Rennes anotara primero. Jugamos con mucho coraje e intensidad, especialmente en términos de presión, hemos mejorado en eso y necesitamos mejorar aún más," comentó el entrenador alemán.

El partido entre PSG y Rennes dejó alegrías y tristezas para algunos fichajes de ambos equipos, siendo todo felicidad para Eric Maxim Choupo-Mouting, quien arribó a París proveniente del Stoke City y marcó su primer gol con la camiseta de los parisinos. Sin embargo, todo fue decepción para Hatem Ben Arfa, quien lejos estuvo de poder marcar la diferencia ante su ex equipo.

Mónaco continúa en la lona

Debe ser el peor momento de Leonardo Jardim desde que es entrenador de Mónaco. El equipo del Principado volvió a dejar puntos en el camino, al igualar 1-1 con el recientemente ascendido, Nimes.

Luego de la derrota por UEFA Champions League ante Atlético de Madrid, Mónaco solo logró este modesto empate, quedando lejos de la cima de la tabla de posiciones y con solamente un triunfo en lo que va de esta temporada de Ligue 1.

El Bordeaux se recupera a tiempo

Sin importar su reciente derrota en UEFA Europa League, el Girondins de Bordeaux logró vencer por tercera vez en la temporada, venciendo al EA Guingamp por 3-1 en casa, gracias a los goles de François Kamano, Yann Karamoh y Nicolas de Préville.

Otros resultados importantes fueron, por ejemplo, la victoria del Montpellier, que increíblemente escaló hasta la tercera posición de la tabla luego de vencer al Niza, con el tanto marcado por Gaëtan Laborde. Racing de Estrasburgo derrotó por 3-1 al Amiens, mientras que Saint-Etienne hizo lo propio ante el Caen por 2-1, su primer triunfo en mucho tiempo, además de sus primeros goles en cuatro partidos.

La mejor semana para el Olympique Lyon

Todo es felicidad en Lyon luego de una semana de ensueño para el equipo que viene de vencer ni más ni menos que al Manchester City por 2-1, en UEFA Champions League. Pero el gran golpe de gracia lo dieron en esta sexta jornada de Ligue 1, donde vencieron categóricamente por 4-2 al Olympique de Marsella.

"Esta ha sido una gran semana para nosotros," confesó el entrenador del Olympique Lyon, Bruno Genesio. "Aunque no comenzó tan bien, finalizó maravillosamente. Amé cómo mi equipo reaccionó en el segundo tiempo, llevaron el partido hacia adelante y marcaron los tres goles, algo que no es una tarea sencilla. Luego de nuestro triunfo en Manchester, no podemos dejarnos caer. Esta fue una victoria con estilo y espíritu, estoy muy feliz."

Por otra parte, su pasado rival, el entrenador del Olympique Marsella, Rudi García, mencionó su enorme decepción y rescató la actitud de los contrarios: "Ganó el mejor equipo, nosotros tuvimos muchos errores defensivos para confiar en poder ganarlo. Sufrimos la expulsión de un futbolista, otro lesionado, finalizamos con nueve jugadores. Cuando regalas dos goles a tu oponente, especialmente en Lyon, se vuelve una misión imposible."

