Emery: “Cech ha demostrado que es muy bueno”

Tres minutos le bastaron al Arsenal para conseguir la victoria en un partido en el que dejaron más sombras que luces. Los de Unai Emery se marcharon al descanso agradeciendo a Petr Cech su actuación, algo que deja entrever su rendimiento en el inicio del choque. Ya en la segunda llegó una versión algo más sólida de un conjunto que se volvió a encomendar a su potencial ofensivo para sumar tres puntos más a su casillero. Lacazette y Aubameyang pusieron el definitivo 2-0 en un luminoso que por primera vez bajo las órdenes del vasco refleja una portería a cero.

"Podemos analizar el partido durante los noventa minutos, pero lo primero es que la victoria es importante"

Confuso, al igual que todos los aficionados del conjunto gunner, llegó el técnico a sala de prensa, pues lo cierto es que su equipo consiguió un botín mucho mayor a lo merecido sobre el terreno de juego. Destacando la importancia de la victoria, Emery reconoce que “son tres puntos más para reforzar la ascensión en la clasificación”. “Podemos analizar el partido durante los noventa minutos, pero lo primero es que la victoria es importante”, añadió un entrenador que reconoce haber meditado una sustitución antes del primer gol: “Sí tenía pensada una sustitución, porque necesitábamos cambiar algo en ese momento para dar algo más de calidad individual sobre el terreno de juego. Luego anotamos el gol y decidí pensar de nuevo”.

En un resumen del partido, de nuevo Emery destacó el hecho de haber rendido de manera diferente en las dos mitades del encuentro: “Durante los noventa minutos hay momentos para el rival y momentos para nosotros. Necesitábamos un guardameta que detuviera sus momentos de ataque y necesitábamos a nuestros delanteros para anotar en nuestros ataques”. Con el deseo de “controlar más el juego en la primera mitad”, el vasco lamenta las ocasiones concedidas al Everton: “Concedimos dos o tres oportunidades al Everton que fueron muy importantes, pero en la segunda mitad hablamos en el vestuario sobre cómo detener sus ataques con una mejor posición en el campo. Además, individualmente, cada jugador ayudó más en la segunda mitad”.

Si hubo una figura destacada durante el encuentro esa es la de Petr Cech. El guardameta del Arsenal brilló con luz propia y mantuvo con vida a su equipo en todo momento. “Muy contento” por su actuación, Emery no olvida a los otros cancerberos: “Estoy muy contento también con Leno y Emiliano. Petr tiene una gran experiencia y una gran calidad. Ha comenzado la temporada muy bien y creemos que nos está dando el rendimiento que queremos. Hoy ha demostrado que es muy bueno y que continúa trabajando duro todos los días. Pero el resto de guardametas igual. Lo están haciendo muy bien y están trabajando muy duro para estar listos”.

"Es algo en su rodilla, pero espero que no sea mucho"

Finalmente, el técnico del conjunto londinense no pudo avanzar nada sobre el estado físico de Sokratis Papastathopoulos, quien se tuvo que retirar lesionado en la primera parte por un problema en su rodilla: “No sabemos nada, pero el primer análisis indica que los médicos quieren esperar hasta mañana. Es algo en su rodilla, pero espero que no sea mucho”. Así pues, esta puede ser la peor noticia que se desprende de un partido en el que el Arsenal no dejó brillo pero sí los tres puntos en su terreno.