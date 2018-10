Holding: “Un partido con portería a cero es un gran impulso”

A pesar de no partir como titular, el central inglés tuvo que vestirse de corto ante la lesión de su compañero Sokratis. Su actuación fue muy buena y demostró el porqué de su estancia en el Arsenal tras un periodo de negociaciones en el que se barruntaba su nombre entre las posibles salidas. Siendo, además, una parte importante de la primera portería a cero del conjunto londinense en la temporada, Holding atendió a los medios de comunicación tras el partido para desvelar una importante conversación con Emery sobre sus minutos con el equipo: “Obviamente el ritmo de partido solo lo coges con partidos, pero es algo que estoy entrenando. Antes del parón internacional, el entrenador me paró y me dijo que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que los partidos cada vez serían más numerosos. Así que tenía que estar listo mental y físicamente”.

Sobre la victoria, el joven central admitió que fue “difícil”. “El Everton ha tenido un gran comienzo de temporada y han mejorado mucho en su contraataque y su fuerza, así que tuvimos que tener cuidado cuando atacábamos porque eran una amenaza”, reseñó un futbolista que, por otro lado, reconoció que el equipo estaba algo “desesperado” por conseguir dejar la portería a cero: “Hemos concedido goles en cada partido y ahora un partido con portería a cero es un gran impulso para nosotros. Era nuestro objetivo en los últimos partidos y ahora es bueno quitarnos esa presión”.

"Queríamos una mentalidad ganadora y eso era algo muy importante con la llegada del entrenador"

Finalmente, valoró todo lo que está aportando Unai Emery a un conjunto que ya acumula cuatro victorias consecutivas en Premier League: “Queríamos una mentalidad ganadora y eso era algo muy importante con la llegada del entrenador. Eso es algo a lo que tenemos que atenernos y eso se consigue con victorias. Aumentan la confianza y entras en cada partido pensando que se puede ganar, lo que da un gran impulso”.