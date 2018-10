Dardai: "Estamos decepcionados por la derrota"

Se acabó el mejor inicio en la historia del Hertha BSC. Los berlineses cayeron 3-1 en su visita al Werder Bremen y perdieron el invicto y el segundo lugar de la tabla.

El técnico Pal Dardai se presentó en conferencia de prensa tras el encuentro y habló sobre la derrota de su equipo. “En la primera mitad no realizamos lo que habíamos planeado hacer. No concedimos oportunidades claras, les regalamos dos goles porque no luchamos lo suficiente”.

Golpe duro para el grupo. El DT del Hertha enfatizó el aspecto mental del duelo. “Tal vez estábamos agotados mentalmente. En el descanso hicimos cambios, marcamos el 2-1 pero el tercer gol mató el partido. Estamos decepcionados por la derrota”, dijo.

Karim Rekik, quien reapareció tras su lesión y tomó el puesto del serbio Marko Grujic, también compartió sus impresiones del partido. “El Bremen fue mejor en la primera mitad, pero realmente no tuvieron oportunidades claras. El primer gol fue muy desafortunado y el segundo lo complicó todo. En el segundo tiempo jugamos mejor, tras el gol de Javairo era un partido abierto pero con el penal se acabó todo. No teníamos a un jugador importante como Marko pero aún así tenemos que jugar mejor como equipo”.

El club de la capital no tiene tiempo para lamentarse. Regresan a casa con un golpe anímico importante pero tendrán un par de días para prepararse para recibir este viernes (28.09.2018) al todopoderoso Bayern Munich en el Olympiastadion, en partido correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga. El Hertha BSC debe retomar los conceptos que le permitieron obtener los buenos resultados en los primeros cuatro partidos: orden defensivo, juego veloz y vertical por las bandas y un feroz contragolpe. La visita del multicampeón alemán puede marcar el rumbo de la temporada, una nueva derrota sería un duro golpe para los de Pal Dardai.