Previa Mainz 05 vs Wolfsburgo: duelo en igualdad

Llega la primera jornada entre semana de la temporada y con ello el encuentro entre Wolfsburgo y Mainz 05, quienes se colocan en el sexto y octavo lugar respectivamente de la tabla general de la Bundesliga, el partido se llevará a cabo el Jueves en el Coface Arena.



El inicio de la liga de ambos equipos ha sido bueno, ya que se encuentran con 7 unidades, y se encuentran separados únicamente por la diferencia de goles. Bruno Labbadia y Wolfsburgo, han logrado acumular puntos en las dos victorias ante Shalke y Leverkusen, un empate ante Hertha Berlín y sufrieron su primer descalabro ante la escuadra de Friburgo.



El panorama para ambos equipos es el equipo es el mismo, deben ganar o ganar si es que desean subir un puesto en la escala de la tabla, ya que con la victoria del Hoffenheim, le fue arrebatado el quinto lugar, a Wolfsburgo, quien a pesar de la derrota pasada se encuentra mucho más estable futbolísticamente que el año pasado.



Los antecedentes más recientes nos marcan 4 empates, dos de ellos al quedar con un marcador uno a uno, un tercer encuentro con dos goles cada quien y y uno más en dónde el gol no llegó.



Mainz 05 no la tendrá fácil, ya que es muy evidente el cambio de juego de los lobos, quienes intentarán a toda costa seguir manteniéndose, ya que hay que recordar que la temporada pasada fue espantosa y que estuvieron muy cerca del descenso, después de jugar la promoción. Sin duda Wolfsburgo de la mano de Bruno Labbadia ha logrado inyectarles un espíritu nuevo, ya que vale la pena señalar, con Andrés Jonker y después con Martin Schmidt no tuvieron un gran desempeño.



En comparación con los primeros cuatro partidos de la anterior temporada, la manada actúa más ofensivamente, al igual que ha aumentado su número de goles, situación que ya tiene contemplada el director técnico del Mainz 05, Sandro Schwartz, ya que a pesar de la derrota de Wolfsburgo ante Friburg, se ha visto un gran cambio en el equipo y sus actuaciones se han visto más convincentes.



Por su parte, Mainz 05, ha comenzado la nueva temporada superando las expectativas logrando conseguir siete puntos, derrotando a Sttutgart en la primera jornada y a Augsburgo en la tercera, mientras que logró salvar un punto en el empate ante Nürnberg en la segunda jornada y perdió los tres puntos ante Leverkusen en la jornada pasada.



Aunque vale la pena señalar que el equipo no la está pasando nada bien ya que el capitán Niko Bungert se encuentra con lesión en la pantorrilla, el guardameta Rene Adler, con una lesión en la rodilla, el centro campista de origen croata Emil Berggreen tiene un desgarre muscular, y el delantero Gerri Holtman se encuentra con una lesión en el pie. Aunque dentro de todo lo malo tienen la buena noticia de que el central Alexander Hack se encuentra de nuevo en entrenamiento aunque no se espera se haga presente en el juego próximo.



Con este delicado panorama no se sabe con exactitud la alineación que presentará Sandro Schwartz, aunque tiene una buena alternativa, el holandés de 24 años Jean Paul Boetius, quien ha desarrollado buenas cualidades en los entrenamientos, y que es uno de los miembros más jóvenes de la Bundesliga, además de Anthony Ujah y Robin Quaison.



Sobre éste tema Wolfsburgo, no ha hecho muchos cambios en sus alineaciones, ya que en las jornadas anteriores sólo ha hecho un par de cambios lo cuál le ha funcionado bien. Veremos quien se lleva en ésta ocasión los tres preciados puntos.