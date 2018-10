Kovac: "Cuando se cometen errores, se pagan"

Sorpresa en el Olympiastadion. Hertha BSC jugó un partido casi perfecto y pudo vencer al Bayern Munich después de nueve años. Los protagonistas hablaron al finalizar el duelo.

Niko Kovac – entrenador del Bayern Munich – habló sobre la caída de su equipo. "La efectividad de cara a puerta es un motivo de que hayamos perdido. Además de eso, hemos concedido dos goles que no pueden ocurrir. El penalti no se puede hacer, en el segundo gol cometemos un error táctico previo. Cuando se cometen errores, se pagan. Así es a este nivel. Pero, no obstante, hemos hecho un buen partido. Es difícil encontrar un motivo. Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades y no empezar a hablar mal de todo. Esto pasa. Aquellos que conocen al Bayern saben que esto no nos gusta y que haremos todo para volver a la senda del éxito."

Por su parte, Pal Dardai – DT del Hertha BSC – se mostró contento por el excelente desempeño de sus muchachos. "Estoy muy satisfecho. Nuestra defensa de cuatro, nuestra presión en el centro del campo, la consistencia que tenemos desde hace años. Los chicos lo hacen muy bien. Solo es disciplina. El arte está ahí, jugar además bien al fútbol, con posesión propia ante el Bayern. Eso es lo que mostramos hoy. Hemos hecho goles bonitos. Al final, la presión del Bayern estuvo ahí, son jugadores de clase mundial. Pero, creo que hoy ganamos de forma merecida."

El portero del Bayern Munich también habló tras el partido. Manuel Neuer mencionó la falta de contundencia del equipo como una de las causas de su caída en Berlín. "En la primera mitad no estuvimos presentes al 100%, en la segunda se nos vio de otra forma. Ahí se vió que queríamos ganar el partido. Lógicamente, el tema de la efectividad de cara a puerta es importante, esto ya se vio en el anterior partido. Arriba tienes que marcar tus ocasiones, así es el fútbol. Eso nos faltó hoy otra vez. En el descanso fuimos optimistas de que, si marcábamos el primero en la segunda parte, tendríamos la posibilidad de remontar el partido."