José Mourinho: "Nos castigaron rápido y el equipo lo sintió"

Luego de quedar eliminado de la Copa de la Liga entre semana frente al Derby County, el Manchester United cosechó este sábado a primer turno otra dolorosa caída por 3-1 en su visita a West Ham. Uno de los mayores apuntados por este turbulento presente de los Red Devils es José Mourinho, quien dio su parecer sobre el encuentro de hoy en conferencia de prensa.

Sin las respuestas pretendidas

Una vez consumada la derrota Mou encaró el análisis señalando su decepción por no haber visto una reacción adecuada de sus dirigidos luego de la eliminación por Copa de Liga ante Derby County: “Después de lo del martes necesitábamos tener buenas sensaciones hoy, por lo que debíamos tener un buen comienzo de partido y claramente estar perdiendo a los cinco minutos no lo es”.

A la hora de repasar el partido, Mourinho sostuvo que cada gol encajado supuso un varapalo incontrastable para el United: “Nos castigaron rápido y el equipo lo sintió. Luego de unos minutos habíamos encontrado cierta estabilidad y habíamos creado algunas chances para marcar, pero ese segundo gol de ellos llegó en el peor momento posible". El oriundo de Setúbal se centró en este tanto recibido para volver a remarcar los fallos de los suyos: "Es un gol difícil de aceptar, sabemos que tenemos que defender mejor ahí. Llegamos al entretiempo con el peor escenario posible y eso nos complicó mucho. Ya en el segundo tiempo pudimos descontar pero el 1-3 mató nuestro espíritu”.

Al ser consultado por el cambio de táctica, que implicó la entrada de al once de Anthony Martial y Scott McTominay, el portugués tuvo palabras de elogio para con éste último: “Ha sido el mejor de nosotros hoy, cada pase que salió de sus pies ha sido acertado. Además sin la pelota tiene la agresividad y la valentía que corresponden. Un equipo en racha negativa necesita el tipo de mentalidad que McTominay tiene”.

Para cerrar y, como suele hacerlo, Mourinho tuvo algo que decir acerca de los árbitros, y hoy no fue la excepción con el juez Michael Oliver y sus asistentes: “El primer gol de West Ham es en offside y en el tercer gol de ellos hay una falta de Zabaleta contra Rashford. En ese gol el error es nuestro por que como equipo no supimos contrarrestar ese contragolpe, aunque si Oliver hubiera visto la infracción en el inicio, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, aquí aún no hay VAR”.