Latigazo de Sturridge para silenciar Stamford Bridge

Chelsea y Liverpool se volvían a ver las caras tras una victoria ‘blue’ que dejó apeados a los de Klopp de la Carabao Cup. En esta ocasión ambos conjuntos salían con sus onces titulares a priori en un duelo que suponía un examen importante tras dos inicios inmaculados por partes de sendos equipos.

El encuentro inició con numerosas imprecisiones y esto se plasmó de cara a portería. Un gran desplazamiento en diagonal por parte de David Luiz dejaría libre de marca a William, quien no supo resolver bien ante Allison. En esta línea uno que no estuvo especialmente afortunado fue Salah. El egipcio desperdició una gran oportunidad a los quince minutos y no estuvo especialmente preciso en cada una de sus intervenciones. Todo lo contrario se puede decir de un Eden Hazard que a medida que avanza la competición va mostrando una evolución en sus cualidades, particularmente a la hora de intervenir en el juego de asociación. Esta cuestión fue precisamente la que permitió abrir el marcador y proyectar la gran evolución del belga. En esas buscaba David Luiz trazar un línea de pase clara cuando Hazard vino a recibir hasta la mitad del campo, atrayendo la marca de un Alexander Arnold que no pudo seguir al belga tras una gran triangulación con Kovacic y Jorginho. El croata encontraría un excelente pase al espacio para permitir que Hazard lo atacara y cruzase la pelota con la pierna izquierda.

Esto llevó al Liverpool a volcarse sobre la portería el Chelsea. Los visitantes trataban de lograr cadenas de pases muy rápidas que le permitieran encontrar a Firmino, Salah o Mané en posiciones hábiles para poder desenvolverse. Sin embargo, el trabajo defensivo con ayudas constantes y la seguridad de Kepa debajo de los palos frustraban toda la producción ‘red’. El Chelsea tenía la baza de contragolpear y poder sentenciar el encuentro. De este modo Kanté sirvió un gran balón que le dejó mano a mano a Hazard con Allison, pero el meta brasileño pudo resolverlo con una gran parada abajo. El Liverpool se mantuvo vivo y esto es algo que está sabiendo aprovechar durante esta temporada. Además, parece como si no dependiese de actuaciones superlativas de sus mejores jugadores para lograr salvar los partidos. La insistencia tuvo sus frutos, y de qué manera. El choque se dirigía hacia el camino que buscaban los de Sarri, pero se olvidaron de que Daniel volvía a casa. Sturridge anotaba a los tres minutos de haber entrado en el campo que le descubrió como jugador por entonces. El atacante inglés convirtió una jugada en estático en una auténtica maravilla. Recibió un balón a en la frontal, desvió la mirada de la pelota y le pegó a la escuadra con la sensación de liberación que expresa un jugador que volvía a un lugar que le vio crecer futbolísticamente.

El partido deja una sensación un tanto amarga para el Chelsea, que no alcanzó una victoria que le permitiera presentar sus credenciales en esta Premier. Aunque la perspectiva es positiva en Stamford Bridge, este Liverpool mantiene una máxima que parecer estar asomándose a medida que pasan las jornadas. Exigir al rival un partido perfecto para poder batirles.