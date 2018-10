Resumen de la 10ª jornada del Championship

Esta jornada experimenta un cambió de líder, de colista, deja goles anecdóticos de jugadores que parecen estar de vuelta y consolida al Sheffield United en la zona alta de la tabla.

Sheffield Wednesday – Leeds United

Los pupilos de Marcelo Bielsa llegaban a Sheffield tras sufrir la primera derrota de la temporada. Aunque las sensaciones mejoraron con respecto a la pasada jornada, el Leeds no pudo pasar del empate. De hecho se vieron en la situación de tener que remontar el encuentro tras un tanto Reach por parte del Sheffield Wednesday. El polaco Klich, quien está viendo reconocida su gran temporada mediante convocatorias con la selección, marcaría el gol de la igualada en la segunda parte. Los de Bielsa experimentan la primera situación de dificultad a nivel de resultados mientras que el Sheffield Wednesday logra salir con buenas sensaciones después de tres partidos consecutivos ante tres grandes entidades (Leeds, Anton Villa y Nottingham Forest) con resultados traducidos en empate, victoria y derrota respectivamente.

Bristol City – Aston Villa

Ashton Gate acogía un encuentro entre dos entidades que tratan de escalar posiciones en la tabla y situarse en puestos que den posibilidad de ascenso. Brownhill adelantaría a los locales a los quince minutos de partido y el islandés Bjarnason marcaría el tanto del empate justo antes del descanso. El marcador no se movería y esto deja a sendos conjuntos en posiciones intermedias de la clasificación.

Birmingham – Ipswich

El Ipswich no pudo tener más cerca la primera victoria de la temporada, pero de momento tendrá que esperar. Dejó escapar una renta de dos goles por parte de Nolan y Pennington (expulsado en el segundo periodo) tras una segunda parte desastrosa y que erigió como protagonista al atacante Jutkiewicz, quien anotó un doblete para lograr la igualada de su equipo. Este resultado no varía la situación de ambos conjuntos. El Birmingham continúa en posiciones intermedias y el Ipswich permanece en puestos de descenso.

Blackburn – Nottingham Forest

Los dos equipos dejaron uno de los partidos más entretenidos de la jornada que dejó sus cuatro goles del choque para la segunda parte. Los de Karanka se adelantarían por medio de un Grabban que resultaría decisivo para los suyos. Desatascó el encuentro marcando el primero y también fue importante marcando desde los once metros un partido que se le había puesto cuesta arriba tras los goles Armstrong y Dack para los locales.

Bolton – Derby

Los de Lampard sufrieron la ‘resaca’ de Old Trafford con una derrota en campo del Bolton. A los diez minutos Noone adelantaría a los suyos en un triunfo que supone romper una racha de cinco partidos sin conocer la victoria y que les permite coger aire en la clasificación.

Brentford – Reading

Cerca de Londres se disputaba un encuentro que enfrentaba a dos equipos que viven realidades distintas según indica la clasificación. El atacante francés Maupay demostró que permanece en estado de gracia anotando otro tanto que supone el noveno en su cuenta particular. Bodvarsson igualaría el partido y Swift lo remontaría para los visitantes, pero un gol de Barbet en el tiempo añadido, con su equipo jugando con diez jugadores, permitiría al Brentford lograr un punto ‘in-extremis’. El empate no satisface a ninguno de los dos. El Brentford no logra escalar posiciones altas y el Reading de igual forma para alejarse de la zona caliente de la tabla.

Hull – Middlesbrough

El Middlesbrough pasó de aspirar a ser líder por primera vez esta temporada a terminar la jornada fuera de los puestos de ascenso directo. El tanto inicial de Assombalonga fue igualado por Bowen desde los once metros. Los de Tony Pulis lo intentaron hasta el final, pero se encontraron con la gran actuación del guardameta local Marshall.

Milwall – Sheffield United

El Sheffield United logró una victoria importante que le permite afianzarse en las posiciones más altas de la clasificación. Sharp solventaría el error de fallar un penalti anotando antes del descanso. Sin embargo, el Millwall opuso resistencia y llegó a remontar el partido por mediación de Kooper y Gregory. McGoldrick igualaría tras otro penalti cometido por los locales y repetiría para darle los tres puntos a su equipo en una victoria de prestigio para los suyos.

Norwich – Wigan

‘The Canaries’ consiguieron un triunfo importante que le mantiene en los puestos de ascenso. Un solitario gol de penalti por parte de Vrancic permitió al Norwich proseguir con su racha de cinco victorias consecutivas y de igual forma encadenar un mes entero sin perder.

Preston – West Brom

Este encuentro dejó a sendos equipos con nuevos ‘status’ a nivel clasificatorio, aunque por motivos radicalmente opuestos. El West Bromwich Albion se convertía en el nuevo líder del Championship, mientras que la derrota por consiguiente del Preston les dejaba como colistas de la competición. Jay Rodriguez adelantaría a los suyos al comienzo de la segunda parte, y aunque Hughes igualara el encuentro, todo fue un espejismo tras un gol en propia puerta y otro de Gayle en los minutos finales. Browne recortaría distancias, pero el marcador no se movería dejando al ‘West Brom’ en la cima más alta de la competición.

Swansea – QPR

El conjunto de Gales buscaba superar esa pequeña mala racha de resultados con una victoria ante de los suyos y pudo conseguirlo. El primer tanto tendría un valor particular por su correspondencia. El joven de 22 años Baker-Richardson Courtney anotaba en su primer partido tras superar una sanción de tres partidos por una dura entrada ante el Millwall en el encuentro correspondiente a la sexta jornada. Roberts y Fulton sentenciarían un encuentro que supone también un bache para el QPR, que encadena tres partidos consecutivos con derrota una vez que se intuía una buena dinámica en el conjunto de Steve McClaren.

Rotherham – Stoke

El denominado ‘partido de la jornada’ lo afrontaban Rotherham y Stoke City con numerosas necesidades de victoria, esa que ninguno de los dos pudo conseguir. Los locales se pondrían con un 2-0 a su favor, pero Ince y el español Bojan Krkic a falta de cinco minutos lograrían rescatar un punto del New York Stadium. El resultado deja a los dos conjuntos con una igualdad de diez puntos para ambos en la clasificación.