Once ideal SofaScore Serie A 2018/19, jornada 7: Cristiano comanda la rebelión de los jóvenes

Se está haciendo costumbre ver algunos nombres en los equipos ideales de cada jornada, los jugadores de Fiorentina son los más constantes y todo indica que los de la Toscana podrían ser uno de los equipos revelación por las piezas que aportan cada jornada a esta dinámica. Cristiano Ronaldo forma parte de once y parece que será el líder de los jóvenes en esta temporada, tanto en su equipo como en la liga.

Portero

Luigi Sepe

Parma ha recibido ocho goles en siete jornadas y eso es gracias a las actuaciones de su arquero Luigi Sepe, quien constantemente da actuaciones como las del pasado fin de semana. Su equipo se llevó la victoria por la mínima gracias a sus oportunas intervenciones.

Calificación: 7.6

Foto: @NachoMateos

Nikola Milrenkovic

¡Otra vez Milenkovic! Sin duda este lugar lo tiene reversado jornada a jornada. Si tuviera que definir con una sola palabra a Milenkovic seria seguridad. El serbio sigue brillando en Serie a, ahora fue el encargado de detener al Papu Gomez y compañía por el carril derecho. Gano siete manos a manos y fue impasable por aire. No aporta mucho en fase ofensiva, pero es capaz de cubrir los espacios que dejan sus compañeros y siempre está en el lugar indicado para cortar o interceptar los balones.

Calificación: 7.7

Foto: @AWMiller15

Nicolas N´Koulou

Enorme partido N´koulou que fue capaz de ganar la mayoría de sus duelos individuales, además de tener cuatro intercepciones y tener mas del 90 % en efectividad de pases. Clave para que Torino consiguiera una ajustada victoria contra Chievo. El equipo de Mazzarri le cuesta mucho anotar, depende de aprovechar esas oportunidades y confiar en la experiencia de su saga para contener las embestidas de su rival. El liderazgo de N´koulou y la seguridad que transmite permitieron que il toro saliera con tres puntos de Verona.

Calificación: 7.7

Foto: Getty Images

Ricardo Gagliolo

Otro defensa que dio un gran partido. Acertó en el 80 % de sus pases, siempre filtrando balones por el carril central, permitiendo que sus mediocampistas se adelanten o cortando el juego rival en mediocampo hacen que ocupe un lugar en este once. Gagliolo hizo perder la paciencia a los jugadores del Empoli cortando balones o ganado sus duelos aéreos, Parma puede estar tranquilo gracias a la férrea defensiva y la seguridad de su portero.

Calificación: 7.6

Foto:@PARMAgiani

Cristiano Biraghi

Un lateral que también anota, capaz de adueñarse del costado izquierdo en los partidos además de pisar constantemente el área rival le dan a la Fiorentina un elemento para sorprender a sus rivales, aparte de tener una fuerte injerencia en el artaque tamnbien es capaz de contener los ataques rivales, difícil que le mganen la espalda o pór velocidad lo hacen un jugador esencial para la propuesta de Piolli.

Calificación: 8.0

Foto: @Sp_Fiorentina

Suso

El español vuelve a brillar, la semana anterior sus asistencias le dieron un punto al milan y ahora un doblete ayudo para que su equipo sumara en un campó difícil. Suso es el dueño de la banda derecha y sus capacidad para desbordar y siempre encontrar la portería de frente es un recurso dek que abuisa Gattuso y que cada vez los equipos se preparan más para contener al español. Suso es un líder de este Milan y de seguir asi no creo que lo veamos otro año como rossonero

Calificación: 8.6

Foto: @ACMilanGoleador

Lorenzo Pellegrini

53 minutos fueron suficientes para que Roma se diera cuenta que su mediocampo necesita de Pellegrini, pese a su juventud el italiano se está volviendo necesario para el esquema de Di Franccesco, capaz de sacar el balón limpio, sumarse al ataque y darle equilibrio al mediocampo romano lo hicieron destacar en el derbi de la capital. Un jugador que necesita confianza para seguir creciendo y asentarse como titular en el mediocampo romano. Además, es un medio que tiene gol y es capaz de asistir a sus compañeros por su gran visión de juego.

Calificación: 8.3

Rodrigo de Paul

Otro que vuelve aparecer en este once es el argentino que esta encontrando la inspiración y confianza que no le dieron en España. Esta jornada no marco pero asistió y es fundamental para el funcionamiento del Udinese. Una facilidad para filtrar balones y la espalda de los defensores lo hacen el jugador más destacado a las ordenes de Velázquez, De Paul es el encargado de liderar las ofensivas blanquinegras en cada jornada, si Udinese busca destacar sus chances pasan por los botines del argentino.

Calificación: 8.2

Foto: @Racinguistas

Christian Kouame

Un jugador que destaque en la guía del Genoa fue Kouame por su versatilidad. Koaume es un desequilibrante extremo capaz de ganar la mayoría de los duelos individuales, este fin de semana gano 16 de 23. Un jugador que complemente a a la perfección a Piatek. Juntos les darán muchas alegrías a il grifo en esta temporada, gracias a la sociedad que están formando.

Calificación: 8.9

Foto:@golazotw

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo empieza ser tomar el liderazgo de este equipo. Este partido nos recordó mucho a su versión de extremo izquierdo en Manchester, en esta jornada no anoto peor fue capaz de asistir por partida doble a su compañero, además de tener una efectividad del 92.6% en pases. Sin duda el portugués mostro una faceta que hace años no mostraba y que es lo que la afición bianconera espera en cada jornada principalmente en champions.

Calificación: 8.5

Foto: @juventus

Mario Mandzukic

Mandzukic no tiene los reflectores de sus compañeros, pero sin duda es un jugador vital para Juventus, está siendo el socio ideal para Cristiano por la facilidad con la que alternan posiciones. Siempre atacando al espacio que el portugués logra abrir hacen del delantero croata un jugador muy peligroso, en esta jornada hizo un doblete y las asistencias las dio Cristiano Ronaldo. La facilidad para desmarcarse y ganar duelos le da un plus y su sociedad con Ronaldo se está volviendo insostenible para los rivales.

Calificación: 8.8