Previa Qarabag – Arsenal: (con)vencer

Distintos, muy distintos son los dos conjuntos que medirán fuerzas en esta segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Mientras que el Arsenal ya es un consolidado rival de los grandes equipos europeos, el Qarabag apenas está comenzando a labrarse un nombre. Sin embargo, su objetivo difiere en menor medida. Ambos buscan vencer, pero además tienen que hacerlo convenciendo. Demostrando que son algo más que resultados los primeros y que también pueden poner en jaque a los grandes del continente los segundos. Paradójicamente, números en territorio continental es lo que busca el conjunto de Qurbanov, mientras que el brillo queda, en esta ocasión, para los de Unai Emery.

Y es que, el conjunto gunner lleva siete victorias consecutivas, pero ya se sabe que al más alto nivel hay ocasiones en las que ganar no es suficiente. El nivel de juego mostrado por los de Londres es malo, llegando a ser inexistente en algunos tramos prolongados de los partidos. El Arsenal no solo no domina, sino que es dominado, incluso, en su propio feudo. Exponer ese fútbol que le llevó a ser un grande del Viejo Continente es la tarea pendiente del de Hondarribia. Buscando esa denominación llega el sorprendente Qarabag, un conjunto que arrasa en la liga azerbaiyana pero que sufre horrores cuando de jugar en terreno europeo se trata. Así pues, ambos buscan vencer y convencer en un partido que, además, puede empezar a dejar partido este Grupo E de la UEFA Europa League.

La tendencia azerbaiyana

No obstante, aunque su rendimiento europeo no sea el deseado por todos los que tienen que ver de alguna u otra manera con el Qarabag, el momento por el que pasa el conjunto de Gurban Qurbanov, entrenador más influyente en la historia de este joven equipo, es para enmarcar. Su equipo es el más laureado de Azerbaiyán, disponiendo en sus vitrinas de seis títulos ligueros, los últimos cinco conseguidos de manera consecutiva entre 2013 y 2018. Además, también se puede encontrar en el museo seis copas nacionales, tres de ellas conseguidas, una vez más, de forma ininterrumpida entre 2015 y 2017. Por otro lado, está llevando el nombre de su país a lo más alto del Viejo Continente, pues además de convertirse en el primer equipo azerbaiyano en participar en una fase de grupos de la UEFA Champions League, lleva asistiendo cinco años consecutivos a esta etapa, ya sea en la máxima competición continental o en el segundo torneo, la Europa League.

El Qarabag solo ha conseguido cuatro victorias en 25 partidos en fase de grupos

Eso sí, ahí llega el momento más crudo para un Qarabag que apenas ha conseguido cuatro victorias en 25 partidos en fases de grupos. El primero se dio ante el Dnipro en la temporada 14/15, cuando encuadrado en el Grupo F de la UEFA Europa League quedó tercero, por detrás del Inter de Milán y el conjunto ucraniano. El Saint Etienne cerró la clasificación. Un año más tarde, en esta ocasión en el Grupo J, logró un triunfo ante el Anderlecht, un conjunto que volvió a quedar segundo, por detrás de un Tottenham que sumó 13 puntos de los 18 posibles. El Mónaco, tercero, también superó al Qarabag. Ya en la 16/17 volvió a recuperar la tercera posición, sumando siete unidades tras ganar dos partidos y empatar otro. Esas dos victorias se dieron ante el PAOK, un equipo que accedió a la siguiente ronda tras ser segundo, por detrás del Fiorentina. De grato recuerdo para el club de Azerbaiyán es el curso 17/18, pues su participación se dio en la UEFA Champions League, eso sí, en un grupo en el que pocas opciones tuvieron frente a Roma, Chelsea y Atlético de Madrid, que además quedaron clasificados en ese orden.

Los jugadores del Qarabag celebran un gol en su último partido liguero | Fotografía: Qarabag

Ese es el resumen europeo del Qarabag en lo que a la fase de grupos se refiere. Este año intentarán sumar su quinta victoria en esta etapa, aunque para ellos el verdadero premio es poder seguir paseando su escudo por algunos de los grandes estadios continentales. Quién sabe si el Arsenal será su quinta víctima, aunque lo que sí está claro es que el conjunto de Unai Emery debe prestar atención a un equipo que ha sumado cinco victorias y un empate en un inicio de liga bastante bueno. A este duelo llegan tras ganar al Sabah por 0-2 fuera de casa.

Los resultados, prioridad ¿hasta cuándo?

Si bien el discurso de Unai Emery parecía sensato al inicio de temporada, cada vez empieza a dar más la sensación de que se está quedando estancado. Al igual que indicaba hace dos meses, cuando la Premier League estaba a punto de empezar, el nuevo técnico gunner sigue apostando por ganar, independientemente de lo mostrado sobre el terreno de juego. Está por ver cuándo cambiará esta idea, pues lo que está claro es que deja resultados a la vez que amargas sensaciones en los seguidores. El Arsenal gana por arreones, como los que tuvo ante Everton o Watford en los dos últimos partidos ligueros disputados en el Emirates Stadium. Además, su rendimiento defensivo sigue dejando mucho que desear, a pesar de que esos partidos terminaran con la portería a cero.

El Arsenal es el conjunto más en forma de la Premier League en los últimos cinco partidos

Es el propio Emery el que enlaza los buenos resultados a la generación de confianza en una plantilla que, eso sí, ya lleva siete partidos seguidos ganados. El mes de septiembre es memorable y los resultados indican que el Arsenal es el conjunto más en forma de la Premier League en lo que a los últimos cinco partidos se refiere. Sumando quince de los quince puntos posibles, los gunners han anotado doce tantos y han encajado cuatro. Aventajan así a equipos como Manchester City y Liverpool –que han sumado trece de quince-, Chelsea, Tottenham o Manchester United, que apenas ha conseguido siete unidades, encajando ocho goles y marcando apenas seis. En total, el noveno mes del año se cierra con seis victorias para los londinenses, que han anotado 16 goles y han encajado seis.

Por otra parte, este será el primer partido del Arsenal fuera de casa tras disputar cuatro en su estadio. Hay que remontarse hasta el 15 de septiembre para ver la última salida de un equipo que ganó en St. James’ Park al Newcastle de Rafa Benítez por 1-2. Tras una primera parte mala, como viene siendo habitual desde el inicio de la temporada, los segundos cuarenta y cinco minutos contaron con los goles de Xhaka y Özil, que pusieron en ventaja a un cuadro que vería recortada su distancia en el marcador en el minuto noventa, cuando Clark anotó para los locales.

Los jugadores del Arsenal celebran un gol ante el Watford | Fotografía: Premier League

Victoria a victoria

Las estadísticas de la presente temporada de ambos equipos indican el buen momento por el que pasan. El Qarabag, por su parte, ha ganado diez de los dieciocho encuentros disputados, aglutinando un 55% de triunfos que es superado por el Arsenal, equipo que ha ganado siete de los diez partidos, 70%. Estos datos cambian ligeramente cuando de jugar en esta condición se trata, pues en casa, los de Qurbanov consiguen ganar el 70% de sus duelos, mientras que los de Emery triunfan en el 66%, merced a sus dos victorias en tres partidos lejos del Emirates.

El Qarabag consigue el 76% de sus goles en casa

En lo referente a los goles, llama poderosamente la atención que el Qarabag consiga el 76% de sus tantos actuando como local, pues 19 de los 25 que ha anotado en el presente curso se han dado delante de su afición. En contra, los datos están repartidos, pues los azerbaiyanos encajan seis de los doce totales como locales. Su media de tantos en casa se eleva hasta los 2,5 goles por encuentro. Mucho más elevada es la del Arsenal, que ve como los partidos fuera de casa manejan el mismo promedio de tantos a favor por partido, 2,33, que los de casa. En total, los gunners han visto trece goles en sus tres partidos como visitantes, lo que deja una media de 4,33 por encuentro.

Mkhitaryan y el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia

No son pocas las ocasiones en las que la realidad influye en el mundo del fútbol. En esta ocasión, la realidad es que hay un conflicto bélico que incorpora a Azerbaiyán y Armenia como dos de sus contendientes, algo que salpica directamente al Arsenal en general y a Henrikh Mkhitaryan en particular. El mediapunta gunner ha decidido no viajar con el equipo a Bakú para no poner en riesgo ni su integridad ni la de sus compañeros, en lo que es una decisión tomada por él mismo y respaldada por la institución londinense. Además, esta opción del llegado en enero no es nueva, pues tiene un precedente en 2015, cuando con firmeza y determinación prefirió quedarse en Alemania y no formar parte de la expedición del Borussia Dortmund que debía viajar hasta Azerbaiyán para medirse al Gabala en la UEFA Europa League.

Mkhitaryan en un partido con el Arsenal | Fotografía: Premier League

La UEFA ya ha explicado que el jugador contaba con un permiso para poder entrar en territorio azerbaiyano a pesar de ser armenio, pero la decisión del futbolista ha estado por encima de la teórica seguridad garantizada que iba a disponer el organismo. No obstante, este veredicto puede variar, pues curiosamente la final de esta edición de UEFA Europa League se lleva a cabo en Bakú, por lo que el futbolista, en caso de que el Arsenal llegara a dicha final, debería decidir una vez más si formar parte de la cita o no.

Árbitro: Davide Massa (Italia)

El colegiado italiano de 37 años Davide Massa ha sido el designado para imponer el orden en esta segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League, estando acompañado por Filippo Meli y Alessandro Costanzo en las bandas. En la Serie A, máxima división del fútbol italiano, desde la temporada 2010/2011, Massa ya acumula 112 partidos. Además, es internacional desde 2014, dirigiendo cuatro encuentros de la fase final de la UEFA Europa League y siete más de las rondas previas. Nunca ha coincidido con estos equipos, aunque sí aparece en su historial un duelo del filial gunner.

