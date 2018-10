Sarri: "Creo que realizaré entre cinco y siete variantes"

En la primera presentación de Chelsea en la Europa League en las lejanas tierras griegas ante el PAOK, el entrenador Maurizio Sarri no dudo en hacer cinco cambios en el once inicial y dejar descansando en Londres a Eden Hazard.

De cara al segundo partido de la fase de grupo, hablando con los medios en Cobham, el italiano informó que es muy probable que realice varias variantes ya que cuenta con toda la plantilla completa.

"Tengo que hablar con Pedro, que está mejorando, al igual que Loftus-Cheek. Creo que todos los jugadores están disponibles, pero tengo que cambiar cinco, seis o siete jugadores. Todavía no lo sé, quiero ver el entrenamiento de esta tarde y el último entrenamiento de mañana por la mañana", dijo Sarri.

"Quizás sea el momento de ver Loftus-Cheek"

Al técnico italiano se le preguntó si Eden Hazard será de la partida ante el conjunto húngaro y si esto podría darle una oportunidad para que los jóvenes Ethan Ampadu y Callum Hudson-Odoi puedan sumar minutos.

"Por supuesto que no [jugarán] ambos, creo que es Hazard o Hudson-Odoi. Hace un par de semanas dije que el período desde el primer parate internacional hasta el segundo es como mi pretemporada, así que me gustaría ver a todos los jugadores en este período, así que quizás mañana sea el momento de ver Loftus-Cheek, creo. No sé sobre Hudson-Odoi en este momento”, señaló Sarri.

Además, el técnico italiano confirmó que, en las últimas semanas, Cesc Fábregas lo convenció de que puede jugar un papel similar al de Jorginho en el centro del mediocampo, y el español comienza a ser una alternativa de recambio para los londinenses.

“A Cesc le fue muy bien en los últimos 30 minutos en Grecia y muy bien durante los 90 minutos en Liverpool. Tiene que mejorar su condición física, por supuesto, pero es una gran opción en esta posición. Cesc es muy bueno para mover la pelota, como Jorginho, más que Jorginho, así que no necesitamos cambiar el estilo del fútbol con Fábregas”, subrayó Sarri.