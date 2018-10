", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://assets.vavel.com/img/vavel_logo_amp_blue_version.png" } }, { "@type": "BlogPosting", "headline": "Chelsea FC vs MOL Vidi EN VIVO y en directo online en UEFA Europa League 2018", "name": "VAVEL.com", "author": { "@id": "iscobono" }, "publisher": { "@id": "VAVEL.com" }, "url": "https://www.vavel.com/es/futbol-internacional/2018/10/03/premier-league/947877-chelsea-vs-vidi-en-vivo-y-en-directo-online-en-uefa-europa-league-2018.html#5bb50e90f9de73381665746d", "datePublished": "2018-10-03T18:24:20.795Z", "dateModified": "2018-10-03T18:24:20.795Z", "mainEntityOfPage": "https://www.vavel.com/es/futbol-internacional/2018/10/03/premier-league/947877-chelsea-vs-vidi-en-vivo-y-en-directo-online-en-uefa-europa-league-2018.html", "articleBody": "

Ross Barkley | Foto: Youtube.



Ross Barkley aseguró que los métodos de entrenamiento y el estilo de fútbol de Maurizio Sarri lo han convertido en un jugador mejor y más sabio, y espera continuar mejorando a un ritmo rápido bajo la tutela del italiano.

Maurizio Sarri | Foto: Getty Images.



Maurizio Sarri afirmó que realizará "entre cinco, seis o siete variante", ya que cuenta con toda la plantilla a su disposición. Además, el técnico italiano aseguró que Loftus-Cheek tiene chances de formar parte del once inicial.

Chelsea y Vidi nunca se vieron las caras, por lo que esta será la primera vez que jugarán entre ellos. El equipo húngaro visita Inglaterra por primera vez desde 1985.

En el partido inagural de la UEFA Europa League, el conjunto húngaro cayó como local ante el BATE, lo que lo dejó como el último del grupo L.

La primera jornada del grupo L de la UEFA Europa League tuvo a un Chelsea que logró una victoria por 1-0 en condición de visitante ante el PAOK griego.