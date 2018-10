Barkley: "La filosofía y estilo de juego de Sarri me han convertido en un mejor jugador"

Ross Barkley llegó a Chelsea desde Everton en enero de 2018, pero el inicio de su carrera con el conjunto londinense se vio interrumpido por las lesiones. Sin embargo, el mediocampista ha podido jugar con regularidad esta temporada, jugando en todos menos uno de los partidos disputados por los Blues hasta la fecha.

Noventa de esos minutos llegaron en territorio griego hace quince días por la primera jornada de la Europa League, en lo que fue victoria contra el PAOK. Ese encuentro fue, sin lugar a dudas, una de las mejores actuaciones de Barkley con Chelsea, quizás la mejor.

Hablando con los medios de comunicación antes de la segunda presentación en la competencia europea, contra el Vidi húngaro, el volante destacó cuánto ha avanzado su juego desde que se mudó a Stamford Bridge, y especialmente en los últimos meses bajo la tutela de Maurizio Sarri.

"Me siento tan en forma como nunca antes me había sentido"

"La temporada pasada fue difícil por las lesiones. Estaba destinada a ser frustrante, pero estuve mentalmente fuerte como lo había estado con lesiones anteriores. Mi enfoque en venir aquí [a Chelsea] era mejorar, y creo que incluso cuando no estaba jugando, seguí mejorando”, señaló Barkley.

“Esta temporada tuve una fuerte pretemporada y ahora está empezando a notarse. Me siento tan en forma como nunca antes me había sentido. Sarri me ha dado la oportunidad de jugar y yo he jugado, y espero haber aprovechado la oportunidad", añadió.

La inclusión en varios de los onces iniciales, sumados a sus ingresos como suplente que salió en momentos críticos, dejaron notar que Barkley se ha transformado en una pieza importante para el pensamiento de Sarri, y el jugador de 24 años explicó cómo las metodologías de su nuevo entrenador lo han llevado a mejorar en muchos aspectos.

"Desde un punto de vista técnico, me está haciendo un mejor jugador. Su filosofía me está ayudando mucho ahora. Su estilo de juego realmente se adapta al mío, así que siento que a medida que avanza la temporada mostraré mucho más de lo que soy capaz”, afirmó Barkley.