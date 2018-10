Jürgen Klopp: "Podemos jugar mucho mejor que lo que hicimos hoy"

Una noche europea muy poco habitual para el Liverpool que terminó cayendo (1-0) ante el Napoli y así, dejar de momento el liderato del sector que ahora pertenece al cuadro italiano. Jürgen Klopp admitió el buen trabajo que hicieron sus rivales, que los terminó por dominar en varios momentos del partido y no pudieron intentar remates a portería, fue lo que desencadenó la derrota.

"El inicio del juego estuvo bien, fue como lo queríamos, y luego al momento de nuestros movimientos defensivos no fue lo suficientemente bueno, no cerramos los espacios en el momento adecuado. Las cosas cómo las de esta noche, suceden en un juego muy a menudo, pero no tan a menudo como sucedió esta noche", con una reflexión muy interesante, Jürgen Klopp admitió el mal partido de su equipo.

La estadística tan dura de no haber realizado ningún tiro a portería en todo el partido es algo que ya esta trabajando el estratega. Mencionó que el primer tiempo le gustó lo que hizo su equipo, a pesar de no tener presencia ofensiva, pero en el segundo tiempo se desdibujaron por completo. Estuvieron cerca de irse con el premio de ganar un punto, pero un error que cometieron lo pagaron caro para irse con la victoria.

"No me deja en shock la actuación de mi equipo"

También el técnico alemán, habló de su contraparte, Carlo Ancelotti sobre cómo planteó el partido para el Napoli. "Carlo Ancelotti es un destacado directivo. Perdimos un juego de fútbol y muchas veces es muy difícil explicar por qué se desempeñó como lo hizo antes de volver a ver el juego. Estoy bastante seguro de que las razones serán obvias y luego las arreglaremos", aseguró.

Finalmente, Klopp ya piensa en lo que será el juego del Liverpool el fin de semana por la Premier League en donde disputará el liderato ante el Manchester City. "Habría sido difícil en cualquier momento de la temporada, nunca es fácil contra ellos. Ahora, echemos un vistazo después, cómo están los jugadores, qué sucedió en el juego, lesiones, pequeños golpes y cosas así. Luego nos prepararemos para el domingo. Entonces tenemos nuestra multitud en la parte de atrás", sentenció.