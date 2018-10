Iwobi: “Ya no tengo presión sobre mis hombros. Ahora disfruto del fútbol”

Con muchas probabilidades de comenzar en el once inicial, Alex Iwobi puede estar viviendo, posiblemente, uno de sus mejores momentos como futbolista del primer equipo gunner. El nigeriano ha dado un paso más en su adaptación al más alto nivel y eso se está viendo reflejado en su importancia para Unai Emery. Es, muy probablemente, el jugador con más desequilibrio de la plantilla del vasco, por lo que, ante encuentros atascados, no duda en darle salida para deshacer entuertos. Eso fue lo que ocurrió ante el Watford el pasado fin de semana, cuando Iwobi dejó una buena actuación tras saltar al terreno de jugo en el minuto 63. En la previa del encuentro ante el Qarabag en la UEFA Europa League, el mediapunta compareció junto a su entrenador en sala de prensa para valorar su momento y la importancia de este torneo para el conjunto inglés.

"El equipo está disfrutando de este nuevo estilo y la nueva forma de entrenar"

Desvelando que está trabajando para “mejorar la finalización y ayudar a los compañeros de equipo”, Iwobi se muestra más cómodo tras la llegada de Emery: “Creo que hago lo que tiene que hacer un jugador en mi posición. Me he centrado en eso y en entrenar, además de que mis compañeros me han dado la libertad de expresarme más, al igual que el nuevo entrenador. Ya no tengo presión sobre mis hombros. Ahora disfruto del fútbol”. Extendiendo su forma de sentir al resto de la plantilla, el nigeriano destaca constantemente la libertad que tienen tras la llegada del técnico de Hondarribia: “El equipo está disfrutando de este nuevo estilo y la nueva forma de entrenar, así que no soy solo yo el que está jugando con más libertad, sino que también se sienten así mis compañeros”.

Por otro lado, el jugador gunner fue cuestionado sobre la importancia que tiene para el conjunto del Emirates Stadium esta competición europea: “Incluso el año pasado me gustaría creer que lo tomamos en serio. Cualquier competición en la que participamos la tomamos en serio. Hay jugadores, como Smith-Rowe, que están participando en este tipo de competiciones y que están muy involucrados”. Así pues, se espera el mejor rendimiento de un equipo que tendrá un duelo complicado en Azerbaiyán ante un Qarabag que siempre muestra pelea sobre el terreno de juego.