Previa Manchester United - Newcastle: duelo de entrenadores en peligro

El parate por fecha FIFA se encuentra a la vuelta de la esquina. Para muchos, esta pausa de fútbol internacional significa un descanso necesario para acomodar algunos aspectos del equipo, para otros puede llegar a ser un momento de quiebre y terminar catapultándolos fuera del banquillo, más allá que el inicio de la campaña parezca algo todavía cercano y que la mente pueda pensar que las situaciones se pueden revertir.

Ese último caso se aplica casi a la perfección con los momentos de José Mourinho en Manchester United y Rafa Benítez en Newcastle United. Los Reds Devils marchan décimos y quieren evitar llegar a cinco partidos sin una victoria por segunda vez desde 1999, algo que ha puesto en duda la continuidad del portugués. Mientras que el español no ha podido llevar a la victoria a los Magpies en lo que va de la campaña liguera (dos empates, cinco derrotas) y su puesto en St. James’ Park está en peligro.

Es por ello que el encuentro de este fin de semana significa más que tres posibles unidades, porque el choque podría dejar al técnico de uno de estos dos históricos de la Premier al borde del precipicio.

Dudas por actualidad y por nombres

Manchester United llega a la octava jornada con sólo diez unidades, a casi la misma distancia de la punta que comparten dos rivales como Manchester City y Liverpool. Pero principalmente, arriba luego de una floja actuación sin goles ante Valencia por la Champions League, que sembró más dudas sobre la actualidad del equipo.

El cuestionado Mourinho confirmó que Rojo, Lingard y Herrera permanecen ausentes y no serán de la partida en Old Trafford. Mientras tanto, Phil Jones, Andreas Pereira y Diogo Dalot esperan estar entre los concentrados después de que el portugués los dejase fuera del equipo a mediados de la semana.

Por el lado del local, los Magpies quieren levantar cabeza y lograr su primer triunfo en esta Premier League. Para ello, Benítez tendrá que esperar hasta último momento para saber si podrá contar con los defensores Paul Dummett y Federico Fernández en su viaje a Manchester. Quienes no viajarán serán el delantero Salomon Rondon (lesión en el muslo) y el defensor central Florian Lejeune (rotura ligamento de la rodilla).

El úitimo choqu fue victoria de Newcastle por 1-0 en St. James' Park | Foto: Premier League.

Mucha historia entre diablos y urracas

El historial entre ambos en muy extenso, inclusive si sólo nos enfocamos en los choques jugados por Premier League. Se vieron las caras en 46 oportunidades, de las cuales 26 fueron victorias para los Red Devils, sólo 6 para los Magpies y empataron en 14 ocasiones.

Lo llamativo lo encontramos en que Manchester United tiene un gran récord ante el Newcastle, habiendo perdido solo uno de sus últimos 36 partidos jugados en Old Trafford en todas las competiciones contra ellos, ganando 26 y empatando nueve. La única derrota se dio en diciembre de 2013, y fue por 1-0 cuando el equipo era dirigido por David Moyes.

Los dos entrenadores también tienen varios choques ante su rival de turno. Rafa Benítez ha ganado seis de sus últimos nueve partidos contra Manchester United en todas las competiciones, pero José Mourinho mejorar esos números, al ganar los siete partidos en casa ante el Newcastle en todas las competiciones.

La palabra de los cuestionados

El United no ha ganado en Old Trafford desde el su debut esta temporada, una racha que se extendió el martes cuando el Valencia logró un empate a cero. Ese resultado por Champions se suma a la derrota ante el Tottenham, el empate conseguido por los Wolves y el choque por la Carabao Cup ante Derby que se definió por penales y a la cual Mourinho no la etiqueta como una derrota.

"Solo una derrota en casa en toda la temporada, solo una derrota en los últimos siete partidos. Pero sin victorias en casa en los últimos tres partidos, tres empates. No es el sentimiento de la derrota, pero tampoco es la felicidad de la victoria. Entonces, sí, es importante para nosotros intentar ganar este partido", señaló el portugués.

Mientras que el técnico de Newcastle, Rafael Benítez, no quiso dar detalles sobre la cena que tuvieron entre semana él y sus jugadores junto al propietario Mike Ashley. El español y su equipo se reunieron con el mandamás en un restaurante el miércoles por la noche, pero Rafa buscó no profundizar sobre ello, especialmente para no aumentar los rumores de una posible salida.

"Fue una cena agradable y eso es todo. Todo lo que hablamos quedará entre nosotros. Normalmente, con todos los equipos en los que he estado, solía tener algún tipo de cena con los propietarios o el presidente, y es algo muy común en el fútbol", dijo Benítez.

Posibles alineaciones