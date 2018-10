Previa Fulham - Arsenal: duelo londinense con disparidad 

Ha llegado la octava jornada de la temporada 2018-19 de la Premier League de Inglaterra. Mientras Liverpool, City y Chelsea, mandan y dominan la liga, el resto de los equipos buscan hacerse de un lugar para posicionarse de la mejor manera. Fulham ha vuelto a la máxima categoría para quedarse y consolidar un proyecto deportivo estable. Pero su actualidad no es la mejor, a lo que debe sumarle la difícil visita que tendrá; Arsenal que es quinto buscará aprovecharse del débil local para llevarse los tres puntos a casa.

¿Cómo llegan?

El Fulham no ha tenido el retorno que ellos esperaban, sí bien, de antemano sabían que no sería nada fácil. Lo cierto es que se han complicado en el arranque del torneo. Actualmente marchan en la decimoséptima posición, con 5 puntos, tras una victoria (Burnley) y dos empates (Brighton y Watford).

(Reunión previo a enfrentar a Everton | Foto: @FulhamFC)

Los dirigidos por Slavisa Jokanovic, no han encontrado la regularidad en la Premier League, pese a contar con uno de los goleadores de la competencia, como lo es el serbio Aleksandar Mitrovic con cinco anotaciones. Pero ni así han logrado sumar de a tres, más que aquella sorprendente victoria de 4 a 2 frente al Burnley. De ahí en más, han sido en su mayoría derrotas. Sí bien el principal objetivo del Fulham no es quedar en los primeros de la tabla, sí lo es mantenerse y no quedar en los últimos.

Por su parte, el renovado Arsenal de Unai Emery, viene de ganar como visitante 3 a 0 al Qarabag en la UEFA Europa League, dándose el lujo de utilizar muchos jóvenes y suplentes. También viene de ganar en casa en la Premier al Watford por 2 a 0. Actualmente marchan quintos, con 15 puntos, producto de cinco triunfos por dos derrotas.

(Con suplentes ganaron 3 a 0 al Qarabag | Foto: @Arsenal)

Sí bien, el amplio plantel de los gunners da para poder rotar, es de resaltar el trabajo y frescura que le ha dado al club el técnico español, con un juego dinámico y vistoso. Aunque las obligaciones para Unai y el Arsenal llegarán más adelante en la búsqueda de ya ganar por fin un título. Ahora deberá aprovechar a rivales como Fulham, para sumar de a tres y sumar un colchón para el final de la temporada.

Antecedentes

La última vez que Fulham y Arsenal se vieron las caras dentro del terreno de juego, fue en la jornada 22, el 18 de enero del 2014. En aquella ocasión, en el Emirates Stadium, Arsenal se llevó el triunfo por 2 a 0. Con las anotaciones de Santi Cazorla al minuto 58 y 62. De hecho, Fulham no ha vencido a los Gunners desde el 2 de enero de 2012.

Jugadores a seguir

(Mitrovic lleva 5 goles en 7 partidos | Foto: @FulhamFC)

Aleksandar Mitrovic | No hay mejor jugador en la plantilla del Fulham, o en mejor momento como lo es el centro delantero serbio. Sus cinco anotaciones son sinónimo de regularidad y contundencia, pese al mal momento que vive su equipo. El ariete balcánico ha sido constante en su accionar goleador. Su aporte no sólo al reventar las redes, sino también la creación de oportunidades como asistencias es vital para que Fulham salga de los últimos puestos de la liga.

(Lacazzette ha participado en 5 goles en los últimos 6 juegos | Foto: @Arsenal)

Alexandre Lacazette | Por su parte, Arsenal cuenta con un ‘arsenal’ ofensivo para elegir y darle vuelta al plantel. Pero entre tantos delanteros talentosos, destaca el ariete francés, que desde su llegada a Londres, ha mostrado el musculo, ya sea con goles o asistencias. Ha hecho buenas jugadas junto a Özil, Ramsey, Aubameyang. La velocidad parece ser la clave de la ofensiva londinense.

Posibles alineaciones