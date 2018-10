Klopp, sobre los triunfos ante el City: "Hemos ganado los tres últimos, pero no conozco la clave"

El Liverpool llega al final de su mes más duro de competición midiéndose de al que le acompaña en la cabeza de la tabla, el Manchester City. Los de Klopp, que llegan tras enlazar tres partidos sin ganar en tres competiciones diferentes, quieren mantenerse en la primera plaza de la Premier.

En el encuentro contra el City una de las cosas más importantes para el Liverpool debe ser el buen estado de su tridente ofensivo. Sadio Mané arrancó muy bien la campaña, Roberto Firmino fue decisivo ante Tottenham y PSG; y le está costando arrancar a Mohamed Salah. Pero el egipcio no preocupa al entrenador alemán: “Las expectativas cambian respecto al año pasado, es normal. Nadie esperaba que marcara diez goles en cinco, seis o siete partidos de competición”. El técnico ha normalizado la situación, comentando que es algo que le pasa a todos los goleadores: “Cada uno podría escribir un libro sobre esos momentos en los que marcas sin saber por qué ni cómo. Cada pelota va perfecta. Esas cosas no pasan siempre, el 98% de la carrera de un delantero tienen un trabajo más duro”.

Jürgen Klopp ha comentado ante los medios que manejar las expectativas y no elogia ni criticar demasiado es el buen camino en el mundo del fútbol: “Así es el mundo y así es mi trabajo. Si gano, lo sé todo sobre fútbol. Si pierdo tres seguidos, la gente cree que no tengo ni idea de fútbol. Ninguno tiene razón”. “Estoy completamente relajado”, apuntó Klopp, “no dije que Mo debería relajarse porque tiene un trabajo duro, pero es lo que está haciendo. Es una situación completamente normal”.

También preocupa, en este caso físicamente, Naby Keita. El fichaje del Liverpool perdió protagonismo después de ser vital en las primeras jornadas y, tras lesionarse en Champions ante el Nápoles, el entrenador del Liverpol ha tenido que dar explicaciones de su situación: “Es seguro que no está al 100%, tenemos que esperar un poco más para tomar una decisión. No parecía muy serio, así que hay opciones de que juegue, pero no sabemos”.

Uno de los que será de la partida es James Milner, que vuelve a encontrarse con el que fuera su equipo. El ’7’ de los Reds es una pieza clave para su entrenador y así lo está demostrando: “Cuando dicen que es ‘un caballo de trabajo’ es un elogio. Por naturaleza es atlético y en forma. Probablemente, cuando acabe su carrera, recordará la temporada en que jugó de lateral izquierdo, donde aprendió mucho al ver el fútbol desde una perspectiva totalmente diferente”.

El rival será, probablemente, el más duro de la Premier League. El Manchester City ha demostrado en las últimas temporadas ser el equipo más fuerte y vuelve a visitar Anfield, donde el año pasado cayó: “Hemos ganado los tres últimos partidos contra ellos, pero después de ninguno de ellos he entrado al vestuario pensando que tenía la clave para ganarlos. No hay un modo, no hay una cosa que puedas hacer para ganar”. Klopp ha apuntado que lo único que puedes hacer es estar preparado para todo: “Necesitas un equipo fantástico, el cual tengo, un gran carácter, ser muy duro, prepararte para cometer errores. Después, tiene que funcionar. Es todo lo que sé”.

Sin embargo, el equipo de Anfield llega tras no ganar en los tres últimos partidos. SI bien es cierto que se ha medido a Chelsea (dos veces) y Nápoles, el conjunto de Klopp necesita mantener su buena imagen del primer mes de competición: “Mi fe en este equipo es muy grande y tenemos que mostrar una reacción. No quería perder en Nápoles, pero si me preguntar cuál es la mejor preparación, te diría que perder un partido. Ahora no queremos tener esa sensación otra vez, así que lucharemos por un resultado diferente”.

Pese a la relevancia del partido de cara a la temporada, Klopp ha apuntado que el primero objetivo del fútbol es entretener a los aficionados: “Es sólo fútbol, nada más. No salvamos vidas, no creamos nada, no somos buenos cirujanos. Si no conseguimos entretener a la gente, ¿por qué jugaríamos?” El técnico cerró su intervención comentando que, incluso entretener es un trabajo duro.