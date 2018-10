El gol tempranero fue suficiente para los Spurs

Nadie puede negar que el Tottenham Hotspur ha sido uno de los mejores equipos ingleses de la última temporada, consiguiendo resultados muy buenos contra otros grandes clubes y mostrando un nivel realmente envidiable en sus futbolistas, muchos de ellos fueron base de la Inglaterra que llegó a semifinales del último Mundial de Rusia.



Daba la impresión de que, con algunos pocos fichajes que complementaran lo ya trabajado por Mauricio Pochettino, su equipo lograría ser una auténtica potencia en la Premier League. Sin embargo, desde la institución optaron por una política austera de fichajes, priorizando el gasto en la inauguración del nuevo estadio, la cual se demoró hasta pasado diciembre por problemas con la habilitación de ciertos sectores.



Este casi nulo gasto en materia de incorporaciones acabó por signar a un equipo con mucho futuro, que si bien consigue los resultados, no brilla desde el funcionamiento, como sí lo ha logrado durante la temporada anterior. Con cinco triunfos y dos derrotas, el Tottenham llegaba a este encuentro con la ilusión de quedar lo más cerca posible de Liverpool y Manchester City, a sabiendas de que ambos estarán enfrentándose este domingo y podrían dejar puntos en el camino.



Los dirigidos por Mauricio Pochettino recibían en Wembley al Cardiff City, luego de la derrota entre semana, en el mismo escenario, ante Barcelona, por la segunda jornada de la UEFA Champions League. Cardiff aún no conoce lo que es el triunfo en la presente temporada, por lo que se presuponía que sería el rival perfecto para que los locales se reencontraran con la victoria y la posibilidad de sumar valiosos tres puntos en busca de quedar en la zona alta de la tabla.



Pero los recientemente ascendidos desde el Championship fueron un hueso muy duro de roer para el Tottenham, que comenzó con el pie derecho al abrir el marcador a sólo ocho minutos del inicio del encuentro. Eric Dier logró conectar luego de un desvío de cabeza de Davinson Sánchez, venciendo así la resistencia del portero rival y haciendo suponer que sería una tarde de paseo para los de Londres.



Sin embargo, el Cardiff comenzó a animarse y puso en más de un aprieto a Hugo Lloris, particularmente con Josh Murphy, cuyo remate fue despejado en la línea por un atento Toby Alderweireld. A la visita le costó mucho romper los bloqueos defensivos que impuso Pochettino, mientras que a los Spurs se la hacía sencillo el camino a la portería contraria, con Sánchez y Lucas Moura contando con ocasiones para convertir y ampliar el marcador.



Danny Rose, Eric Dier y Moussa Sissoko fueron los tres cambios que Pochettino realizó respecto de los once que cayeron ante Barcelona el pasado miércoles, reemplazos que arrojaron resultados positivos. El dominio del Tottenham era absoluto, pero su falta de eficacia fue realmente alarmante, especialmente la d Lucas Moura, quien contó con varias situaciones de gol que acabaron en malas decisiones. Tampoco Harry Kane pudo romper el maleficio y volver a ser el goleador implacable de la última campaña.



Ya en la segunda mitad, las esperanzas de todos los fanáticos de Cardiff se desvanecieron cuando Ralls fue expulsado con roja directa por una inaceptable parada a Lucas Moura cerca de la línea lateral. El brasileño lo regateó bien, pero el futbolista rival lo derribó con una durísima entrada directa a su rodilla, que provocó la furiosa reacción de Kane, quien fue amonestado.



Consumado el resultado final de 1-0, Tottenham celebró llegar a su 19º partido consecutivo marcando en condición de local, la racha más larga en esta competencia, mientras que Cardiff City al menos puede sonreír sabiendo que es el único equipo de la presente Premier League al que Harry Kane no le ha firmado un gol, pero igualó su peor seguidilla sin triunfos desde 1989/90.



Si bien los dos equipos tendrán tiempo de descanso con el parón internacional, ambos regresarán a la acción el próximo sábado 20 de octubre, por Premier League. Tottenham Hotspur visitará al West Ham en el London Stadium, mientras que Cardiff City recibirá al Fulham en el Cardiff City Stadium.