Inter derrota a un complicado SPAL

En la previa, se esperaba que este encuentro fuera una victoria sin mayores complicaciones para el Inter. Una de las razones, era porque veía precedido de un buen presente, con 5 victorias consecutivas entre Serie A y Champions League, ante rivales muy calificados como el Totthenham, PSV o contra equipos locales como Sampdoria o Fiorentina y en frente esta vez, venía a jugar contra el SPAL quien venía con 3 derrotas consecutivas y mostrando un mal juego. Se cumplió lo que se esperaba y el Inter finalizo venciendo, pero no fue una victoria fácil. De hecho, solo Mauro Icardi logró decretar la victoria recién a los 78 minutos de juego. El equipo local propuso un juego de igual a igual y no se creyó menos que nadie, con mucha actitud y juego directo, complico en más de una ocasión al local, pero debido a su poco finiquito acabo siendo derrotado ante un equipo que, precisamente tiene mucho poder de definición.

Fuente: FC Inter.

SPAL fue una sorpresa positiva mostrando mucha actitud y un fútbol rápido. Probablemente Spaletti no esperaba a un equipo protagonista y durante todo el segundo tiempo, Inter fue un equipo de reacción, entregando el balón al local. Durante el primer tiempo, Inter fue quien trato de imponer su juego y hacerse dueño del medio campo. Podríamos decir que efectivamente lo logro, pero con mucha dificultad. A los 14 minutos, Icardi abrió la cuenta en el partido con un cabezazo que tuvo un pequeño desvió en su trayectoria, lo que hizo que entrara más fácil al arco. SPAL no se quedó y trato de igualar rápidamente las acciones. Incluso a los 18 minutos de partido tendría una inmejorable opción desde lanzamiento penal, pero Antenucci fallaría desviando el lanzamiento. El trámite del partido de ahí en más fue variando, siendo SPAL quien trataba con lo que tenía (dado sus limitaciones de plantel) poder adueñarse del balón y generar opciones. Su recompensa no llegaría sino hasta el minuto 78, en donde tras un centro de Fares y un rebote en el trayecto, Paloschi marcaría el 1-1 transitorio haciendo un poco de justicia en el partido, ya que el desarrollo de SPAL fue muy bueno. Aunque, la alegría no dudaría mucho, 4 minutos después, tras una excelente asistencia de Perisic y un error de toda la defensa local, Icardi repetiría y marcaría nuevamente para decretar el 2-1 final para la visita.

SPAL dejó una buena imagen pese a todo

Jugar contra el Inter es complicado, tiene muchos jugadores de calidad y está atravesando por un muy buen momento, aun así, SPAL hizo un correcto partido y dejo una muy buena imagen de la estrategia y estilo utilizado para incomodar al rival. Si bien queda mucho por mejorar, el equipo se vio muy bien y con algunas individualidades destacadas como Missiroli, Schiattarella o Valoti, quienes hicieron un gran partido y se adueñaban de las mayorías de acciones que tenía el conjunto local. De todas formas, Semplici debe seguir trabajando y lograr mejorar la performance del equipo. Si bien se vieron bien en medio campo y en ataque, la verdad es que en defensa se vieron muchas debilidades e incluso cometieron errores graves que bien pudieron terminar en más goles rivales. Los laterales (Fares y Lazzari) deben entenderse mucho mejor con los centrales (Felipe, Djourou y Cionek) para que no se vean sorprendidos y mal parado al equipo ante los ataques rivales.

Inter, la contundencia por sobre el juego

No es que hayan jugado del todo mal, pero hoy se vio a un equipo muy frágil, especialmente en zona defensiva. En algunas ocasiones, el SPAL con muy poco lograba acercarse peligrosamente al arco defendido por Handanovic, quien en el primer tiempo tuvo 2 o 3 atajadas de muy buena calidad evitando el gol de los locales. Asamoah y Vrsaljko no tuvieron una gran jornada y por sus respectivas bandas, SPAL genero mucho peligro, lo cual dejaban muy expuestos a su pareja de centrales. En medio campo, ni Vecino ni tampoco Valero lograron hacerse dueños del medio campo y por momentos se veían superados por el juego rival, aunque en otros momentos, ellos podían controlar las acciones de la zona media. Nainggolan a veces ayudaba en la zona de contención, pero como sus labores son más ofensivas que defensivas, muchas veces las parejas de volantes centrales no eran suficientes para imponer el juego visitante. Tampoco es que hayan sido arrollados o que el juego local haya generado excesivas ocasiones de gol, pero estamos hablando del Inter, quien tiene muy buenos jugadores y un buen técnico. Se espera de este equipo actuaciones más sólidas en todas sus líneas, considerando que próximamente se medirá ante clubes mucho más potentes y complicados que el SPAL.