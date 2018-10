El Chelsea suma y sigue en su pelea por la Premier

El Southampton ha sorprendido con una formación 3-2-4-1 que no ha dado sus frutos debido a que ha recibido una contundente derrota de cero goles a tres, a pesar de ello, el equipo ha dado una imagen muy diferente, más atrevido, más ofensivo, con una mejor capacidad para dominar las transiciones y no conceder espacios a pesar de jugar con un sistema tan ofensivo en ataque. El equipo ha conseguido crear un sistema de seguridad defensiva a través de la presión alta y de no achicarse atrás esperando contraataques, sino forzando la pérdida e igualando en prácticamente todas las zonas del campo el número de jugadores con la del Chelsea.

Por su parte el Chelsea de Mauricio Sarri sigue siendo una apisonadora con el 4-3-3 característico con una variedad muy importante en la salida de balón, la del centrocampista italiano Jorginho, pedido por él exclusivamente en verano y que le está dando un rendimiento brutal, esto permite a N´Golo Kanté avanzar un poco más la posición y no tener que participar tanto de la creación de juego y poder estar más cerca del área y ser decisivo en zonas de tres cuartos, ya sea con su disparo o para evitar contras con la presión tras pérdida que realiza el mediocentro francés que son excelentes. En lo que refiere a la defensa, César Azpilicueta sigue en el lateral derecho y la confianza en David Luiz como líder de la zaga se mantiene y Marcos Alonso en el lateral izquierdo es indiscutible. Por lo que se refiere al ataque, el belga Eden Hazard sigue siendo el auténtico líder del equipo, escoltado y apoyado por Olivier Giroud y con el desequilibrio en el costado derecho de William. Destacar otro de los jugadores que hoy ha tenido una actuación excelente y que la temporada no tuvo apenas protagonismo con Antonio Conte, Ross Barkley, con un gol y una asistencia, además de eso aporta mucho en la zona tres cuartos del equipo, en el último pase y en la posibilidad de disparar de lejos ante defensas cerradas.

El partido se ha iniciado con una sucesión de ocasiones del Chelsea que ha salido muy metido en el partido desde el principio buscando la portería rival y ahogando en ocasiones en su campo al Southampton. La primera parte se ha dividido en varias fases, los primeros veinte minutos ha sido de un dominio total y absoluto de los blues, a partir de ahí, el Southampton empezó a entrar más en juego, a tener el balón y llegar más a la portería defendida por Kepa Arrizabalaga, cuanto mejor estaba el equipo dirigido por Mark Hugues, llegó el gol de la estrella del Chelsea Eden Hazard, algo que afectó mucho al equipo del técnico inglés el resto de la primera parte hasta llegar al descanso con la ventaja mínima a favor del Chelsea.

En la segunda parte ha habido un intercambio de golpes durante el primer cuarto de hora, ambos han podido anotar y en el caso de uno lograr el empate y en el del otro duplicar la ventaja, al final en un intercambio de golpes siempre se lo lleva el que tiene más calidad y efectividad, en este partido el Chelsea a través de un gol del ex del Everton Ross Barkley, este tanto ha dejado prácticamente sentenciado al Southampton teniendo una reacción casi nula a pesar de tener alguna oportunidad de poder meterse en el partido y sacar algo positivo, sin embargo acabando el partido, Álvaro Morata recibe una asistencia de Eden Hazard y pone el cero a tres en el marcador, sentenciando ahora si el partido y dando los tres puntos a un Chelsea que se ha merecido ganar el encuentro por ocasiones y juego.

Tras esta victoria el conjunto dirigido por Mauricio Sarri sigue en la pelea por la Premier League a la espera del resultado del encuentro del Liverpool contra el Manchester City que va a marcar quien tendrá una pequeña ventaja respecto a sus perseguidores.