Iwobi: “No tenemos miedo de enfrentarnos a ningún rival”

Es complicado determinar qué jugadores son titulares indiscutibles en este Arsenal, pues parece que Unai Emery quiere gestionar los minutos de todos los integrantes de la plantilla. El vasco tira de rotaciones en cada encuentro, pero lo cierto es que parece estar acertado en sus decisiones. El que parece que va de menos a más en lo que a minutos se refiere es Alex Iwobi, el jugador nigeriano que ocupó el flanco izquierdo en el partido ante el Fulham en Craven Cottage. Rápido y desequilibrante, fue muy incisivo en un sistema 4-4-2 con el que también funcionó el conjunto del Emirates Stadium.

Tras el duelo, Iwobi atendió a los medios de comunicación para resaltar que, a pesar de haber ganado 1-5 al Fulham, el duelo fue “difícil”. “El Fulham comenzó muy bien, pero luego concedieron un gol. La confianza del equipo y el espíritu es muy bueno. Analizamos mucho los partidos y estamos demostrando tanto a los aficionados como a nosotros mismos que podemos competir por el título”, añadió un futbolista que, eso sí, subraya que “aún queda mucho” para pensar en salir campeones.

"El entrenador me ha dado mucha confianza y me dice que con el balón sea positivo"

En cuanto a su estado personal, Iwobi admite tener “mucha confianza” de un Unai Emery que le pidió ocupar esa posición sobre el terreno de juego: “El entrenador me ha dado mucha confianza y me dice que con el balón sea positivo. Cada vez que juego trato de dar lo mejor y asegurarme poder imponer mi juego”. Finalmente, extiende esa confianza a toda la plantilla, algo que considera positivo para enfrentarse a cualquier rival: “Jugamos sin miedo, queremos ser constantes y seguir hacia delante. No tenemos miedo de enfrentarnos a ningún rival”. Por el momento, el siguiente en pasar por el Emirates será el Leicester City, un conjunto ante el que pueden sumar su décimo triunfo consecutivo.