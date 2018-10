Klopp: “En ninguno de los partidos anteriores contra el City hemos jugado como hoy”

La octava jornada de Premier League reservaba un Liverpool – Manchester City que terminó derivando en una batalla táctica sobre el césped de Anfield. Tanto Jürgen Klopp como Pep Guardiola plantaron a sus equipos de forma estratégica en un terreno de juego que ofreció pocos espacios para sorprender. Aunque los citizens fueron los que tuvieron la oportunidad más clara por medio de un penalti que mandó fuera Mahrez, los reds tampoco se pueden sentir decepcionados con un partido en el que el más mínimo error les hubiera dado los tres puntos. Satisfecho pareció estar también el técnico alemán, que en la rueda de prensa posterior al choque reconoció estar contento con la actuación del equipo.

"Hemos tenido algo de suerte con el penalti, eso está claro"

“Muy contento con lo que hicieron los jugadores” se mostraba un Jürgen Klopp que aceptó que este partido ante Liverpool y Manchester City había sido muy diferente de los anteriores: “Hemos jugado contra el Manchester City con mucha frecuencia y te das cuenta de que son increíbles. En ningún partido hemos jugado como hoy. Nunca un partido ha tenido un nivel como este, ni cuando ganamos 3-0 ni 4-3 en casa. El City siempre nos ha metido en nuestra área y no sabíamos cómo salir”. Está convencido de que este duelo por la zona alta de la clasificación hace que ambos equipos “merezcan el respeto del rival”. “Ambos equipos lo hicieron muy bien y hemos tenido algo de suerte con el penalti, eso está claro”, añadió Klopp.

El otro gran foco de la rueda de prensa fue la preparación defensiva de su equipo, que no permitió anotar a uno de los conjuntos con más situaciones de ataque por partido. Subrayando el hecho de que “ninguno de los dos equipos regaló espacio”, Klopp desarrolló tácticamente el entramado defensivo que dispuso: “Si no defiendes bien los espacios intermedios, entonces van a estar siempre entre tu centro del campo y tu defensa, lo que te obliga a que adelantes la última línea, algo que no quieres hacer. Una situación en la que les permites un dos contra uno, al final les dejas solos delante del portero, o están en el área y desde ahí alguno anota un gol. Es muy difícil defender y por eso estoy muy contento con cómo lo hicimos”.

Finalmente, y en lo que tiene que ver con la clasificación, Klopp se mostró satisfecho por la posición de su equipo tras unas primeras ocho jornadas complicadas: “Si alguien me hubiera dicho que después de ocho jornadas íbamos a tener veinte puntos, hubiera dicho que sí. Con estos rivales, habría firmado empezar en la jornada nueve”. De esta forma puso el punto y final al partido el técnico de un Liverpool que sigue sorprendiendo con su buen nivel de los últimos años.