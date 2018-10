John Terry anunció su retirada

Incluso las leyendas que parecen eternas tienen su final en el fútbol y John Terry así lo ha demostrado. El ex capitán de Chelsea anunció su retirada de la actividad profesional, dejando atrás 759 partidos a nivel clubes, 78 encuentros defendiendo la camiseta de la Selección Nacional de Inglaterra y 17 títulos obtenidos durante la época dorada de los ‘Blues’, que incluyen cinco Premier League, cinco FA Cup, tres EFL Cup, dos Community Shield, una UEFA Champions League y una UEFA Europa League.

Nacido en Barking, el 7 de diciembre de 1980, es ampliamente reconocido por su etapa en Chelsea, pese a sus breves pasos por Nottingham Forest y Aston Villa. Participó de dos Mundiales, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, además de las Eurocopas de Portugal 2004 y Polonia-Ucrania 2012. Entre los premios individuales se destacan el de mejor defensa en las Champions League de 2005, 2008 y 2009, mejor jugador de la Premier League 2005 y fue incluido en el equipo del año de la FIFPro entre 2005 y 2009.

"Después de 23 increíbles años como futbolista he decidido que éste es el momento ideal para retirarme de la práctica del fútbol,” comienza el comunicado con el que Terry anunció su retiro en redes sociales. "Con 14 años tomé la mejor y más importante decisión de mi carrera: fichar por el Chelsea. Nunca tendré las palabras suficientes para agradecer a la gente del club, particularmente a los aficionados, lo que significó. Me lo dieron todo tanto dentro como fuera del campo. Tengo una gran deuda con ellos. Conseguimos grandes éxitos juntos. Sin ellos no lo podría haber conseguido: sois los mejores fans del mundo. Espero haberlos hecho sentir orgullosos luciendo la camiseta y el brazalete de capitán".

"Mi carrera como futbolista y mi corazón siempre pertenecerán al Chelsea, pero estoy muy agradecido por mi cesión al Nottingham Forest en 1999, lo que tuvo un valor incalculable para mi desarrollo cuando era un joven jugador. También quiero mandar un fuerte abrazo al Aston Villa por darme la oportunidad de jugar para un gran club y capitanearles durante la 2017/18. Fue un privilegio representar a otro gran club con una gran afición,” concluyó el ahora ex futbolista.