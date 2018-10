Puntuaciones VAVEL Premier League, jornada 8: el Arsenal está de vuelta

Con ocho jornadas disputadas y una vez llegados al segundo parón internacional por selecciones, las puntuaciones de esta semana son el fiel reflejo de lo que define a los respectivos equipos en lo que va de campeonato. Destaca negativamente la desastrosa actuación del equipo de Slavisa Jokanovic, que recibió cinco goles en Craven Cottage por parte del Arsenal, nuestro equipo elegido de la semana, y cuyo delantero se lleva los cinco puntos.

0 | Slavisa Jokanovic

El entrenador serbio del Fulham no tiene otra opción que revertir la mala situación de su equipo si no quiere que los dueños tomen medidas drásticas con él. Los blanquinegros son decimoséptimos con cinco puntos, dos más que el descenso, pero las sensaciones no apuntan nada bueno. Son el conjunto más goleado, con 21 tantos en contra, y las carencias defensivas son cada fecha más evidentes. En las últimas dos jornadas han recibido ocho goles, cinco frente al Arsenal y tres contra el Everton. Si bien en ataque parece que las cosas no van tan mal, las dos próximas semanas deben servir de reflexión para Jokanovic, que tendrá su siguiente examen visitando al Cardiff City.

Fuente: Premier League

1 | Eddie Howe

De un técnico en la cuerda floja a otro que le ampliarían el contrato sin ningún problema. Eddie Howe tiene al Bournemouth sexto y a solo dos puntos de puestos europeos. La goleada de los Cherries en cancha del Watford, que viene de un comienzo estratosférico, ha confirmado las buenas sensaciones que venía transmitiendo el conjunto del sur de Inglaterra. Además, David Brooks estrenó esta semana su cuenta goleadora mientras que Joshua King sumó un doblete. Magnífico comienzo para Howe, que recibirá a Mark Hughes y su Southampton en la próxima jornada.

Fuente: Premier League

2 | Gylfi Sigurdsson

El futbolista islandés del Everton fue la figura de su equipo tras anotar el definitivo 1-2 en el minuto 77 de la visita de los azulones a la cancha del Leicester. Los foxes estaban con un jugador menos desde el minuto 63 por la expulsión de Wes Morgan y no fue otro que Sigurdsson para sumar tres puntos de oro, que colocan a los Toffees con doce puntos en la clasificación. Así, el futbolista vikingo prolonga su buena racha de goles, cinco en los últimos cinco encuentros con el Everton.

Fuente: Premier League

3 | Ross Barkley

La progresión de este jugador a lo largo de la temporada ha sido increíble, y por fin ha tenido la recompensa del gol. Se ha convertido prácticamente en un pilar fundamental para Maurizio Sarri, que solo ha prescindido de él en una ocasión. Su primer tanto con los Blues llegó en el minuto 57, a pase de Olivier Giroud. Un gol que significó el 0-2 en el marcador y la sentencia de los tres puntos frente al Southampton. El futuro de este centrocampista de 24 años tiene todos los ingredientes para triunfar y, poco a poco, se va haciendo indiscutible en el Chelsea.

Fuente: Premier League

4 | Juan Mata

Qué golazo de falta. Para verlo una y mil veces. Fue el comienzo de la remontada y, posiblemente, de la continuidad de Jose Mourinho, cuyo puesto como entrenador del Manchester United parecía llegar a su fin en la tarde del sábado. Pero no fue así. El futbolista español, que apenas ha contado con oportunidades por parte del técnico luso en esta campaña, entró en el minuto 19 en sustitución de Bailly, un cambio absolutamente táctico. Su obra de arte desde el balcón del área fue el primero de los tres goles que anotaron los Red Devils para darle la vuelta frente al Newcastle.

Fuente: Premier League

5 | Alexandre Lacazette

El delantero del Arsenal es el principal culpable de que Slavisa Jokanovic sea el castigado de la semana en nuestras puntuaciones. El francés anotó un doblete y sumó una asistencia en la goleada de los Gunners por 1-5 frente al Fulham. Convirtió el 0-1 y el 1-2, por lo que, además de marcar, lo hizo en el momento clave. No es la primera vez que le da la victoria a su equipo esta temporada, y es que ya lo hizo en la cuarta jornada, cuando en el minuto 81 anotó el 2-3 que otorgó los tres puntos al Arsenal en su visita a Cardiff.

Fuente: Premier League

Equipo VAVEL: Arsenal

Espectacular remontada del Arsenal en la Premier League. Después de perder los dos primeros encuentros frente a Manchester City y Chelsea, los de Unai Emery se han repuesto y no han cedido ni un punto desde entonces: seis victorias en liga (tres fuera y otras tantas en casa), una en Carabao Cup frente al Brentford y dos en la Europa League: en el Emirates contra el Vorskla y en Azerbaiyán con el Qarabag. Desde su primera victoria en la temporada, los Gunners suman 17 goles a favor y cinco en contra en Premier, lo que les ha servido para escalar hasta puestos de Champions League con 18 puntos, los mismos que el Tottenham y a dos de los tres líderes (Liverpool, Chelsea y Manchester City).