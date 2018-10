Ross Barkley, el nuevo '10' del Chelsea

Hoy en día es común ver a jugadores polifuncionales, ya no hay posiciones definidas, al menos, en los mejores clubes del mundo es normal ver que los futbolistas dominen al menos dos o tres posiciones en la cancha. Debido a ello, los profesionales de este deporte deben mejorar y manejar sí es posible ambos perfiles. Tal es el caso del mediocampsita inglés, Ross Barkley, un ejemplo del ‘10’ moderno.

¿Cuántas veces hemos oído que los ‘10’ han desaparecido? Ross es una muestra de que no se extinguieron, más bien, evolucionaron. El volante ofensivo surgido a los 17 años en Everton, ha evolucionado en su técnica y manera de jugar. Desde su arribo en enero al Chelsea, está viviendo su mejor etapa bajo la dirección técnica de Maurizio Sarri, misma que no encontró en su llegada con Antonio Conte, pues le dio pocos minutos en el terreno de juego.

Incluso el propio Barkley, ha reconocido el apoyo y consejo de Sarri, de quien dijo que sí lo hubiese tenido antes, hoy sería un mejor futbolista, pues considera que su carrera se había estancado en el Everton: "Yo diría que la filosofía de Sarri me ha ayudado mucho porque con los años no he ido entrenado mucho y ahora estoy en una edad en la que entiendo mucho más el fútbol. Sé lo importante que es tener diferentes tácticas de diferentes gerentes a bordo. Siento que estoy listo para entender todos los aspectos del juego”.

"Cuando ingresé al Everton con Roberto Martínez jugaba en el rol número 10 y nunca antes había jugado allí, así que me estaba acostumbrando a ese rol como jugador del primer equipo. Pero por lo general yo era un número 8. Antes de romperme la pierna, era un centrocampista profundo, por lo que siempre he sido un centrocampista central, ya sea en un dos o un tres. Ahora estoy en un tres y me siento muy cómodo con eso”.

(Barkley destacó el pasado fin de semana | Foto: @ChelseaFC)

Desde la llegada de Sarri, el hoy futbolista de 24 años ha adquirido un rol protagónico en poco menos de dos meses, en los que ha mostrado su talento y ha respondido a la confianza de su entrenador. En la actual temporada ha participado en un total de 9 juegos con Chelsea, 7 en la Premier League, 3 de ellos como titular. Y dos partidos completos, uno en la Community Shield y otro más en la EFL Cup frente a Liverpool.

Sin duda, los minutos para Ross han ido en incremento. Incluso viene de marcar gol en su último enfrentamiento en liga frente al Southampton, para vencerles 3-0. Parece que el casaca 8 de los Blues, tendrá más minutos mientras su nivel se mantenga y por supuesto, las lesiones lo respeten.

Hazard: "Cuidado con Ross"

La estrella del Chelsea, Eden Hazard, ha elogiado a Barkley, de quien destaca sus cualidades técnicas, así como su visión de juego y fácil acoplamiento para el desarrollo del partido, aunado a su corta edad: "Él jugó fantástico, no es solo porque marcó un gol o que hizo una asistencia. Se puede ver en el campo que es muy fuerte. Tuvo algunos malos momentos en el último año o dos años por lesión, pero creo que puede alcanzar un nivel fantástico porque es un jugador fantástico. Recuerdo haberlo visto en el Everton. Todavía es joven, así que creo que es un buen jugador para el futuro con el Chelsea”.

(Hazard y Barkley dieron un bueno juego juntos | Foto: Chelsea FC)



Hazard cree que la evolución de Ross seguirá de manera ascendente, debido al planteamiento que utiliza Sarri: "Si le das a Ross la libertad de jugar y la confianza en el campo, puede ser uno de los mejores del mundo en el medio campo. Es fuerte, es poderoso, puede regatear, es inteligente, puede disparar, puede anotar y puede hacer asistencias. Si tiene jugadores a su alrededor para ayudarlo a jugar, él puede ser uno de los mejores", finalizó el delantero belga.