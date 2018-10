Renovaciones en NYCFC

A pesar de quedar unos días para el final de la temporada regular y los PlayOff´s, New York City FC ha comenzado a formar la plantilla para la próxima temporada, renovando a tres de los jugadores más importantes del equipo en el presente año. El portero Sean Johnson, el defensa Alexander Callens y el mediocentro Alexander Ring.

“Los tres están entrando en los mejores años de sus carreras, por lo que es fantástico mantener la coherencia y la estabilidad dentro del equipo. Es una noticia emocionante para todos nosotros vincularlos a acuerdos a largo plazo”, dijo Claudio Reyna. “Callens, Johnson y Ring son componentes vitales para la columna vertebral del equipo y han desempeñado papeles fundamentales en el éxito de la ciudad en las últimas dos temporadas. Son líderes fuera del campo y han sido los mejores profesionales desde el primer día que llegaron. Han elevado a nuestro Club con su profesionalismo y determinación para hacer que ellos, este Club y este equipo sean mejores”.

Conocido entre los fanáticos como "Iron Man de NYCFC", Callens comenzó a jugar en 2017 con los ‘citizens’. Desde ese momento, el futbolista peruano ha disputado más de 60 partidos hasta el momento en lo que anotó tres goles. Pero su importancia ha ido más allá, ya que ha sido un fijo en la defensa neoyorkina.

"Estoy muy feliz, muy feliz que el club tenga confianza en mí y creo que la única forma de reembolsar es trabajar al 100% y darlo todo", dijo Callens. "Los aficionados siempre me han apoyado, siempre nos están animando, en los malos momentos y en los buenos, siempre están apoyando". Eso nos da confianza, y cuando salimos al campo esperamos darles alegría”.

Johnson logró dar un paso adelante con su fichaje por NYCFC

Sean Johnson dio un salto importante en su carrera al firmar con New York City FC en 2017. Desde el inicio consiguió dar un rendimiento muy alto que le permitió incluso volver a la Selección Nacional de los Estados Unidos para la CONCACAF Copa de Oro. Durante estas dos temporadas casi completas, el guardameta ha disputado un total de 61 partidos en los que acumuló un récord de 396 minutos sin recibir un gol.

"Supe que una vez que jugué mi primer partido con el club, era un lugar en el que quería estar por mucho tiempo. Todo el mundo desde el lado organizativo me ha hecho sentir como en casa: los aficionados, la oficina administrativa y mis compañeros de equipo”, dijo Johnson. “Para mí, las expectativas son siempre levantar los trofeos. Creo que nosotros tres somos los que personificamos eso y queremos difundirlo. Con suerte, estamos aquí por mucho tiempo y podemos inculcar esas cosas en cualquiera que entre al club de aquí en adelante".

El último futbolista en renovar ha sido el finlandés Alexander Ring El centrocampisra se convirtió en el quinto jugador del NYCFC en ser seleccionado para MLS All-Star en 2018. El centrocampista se ha consolidado como uno de los mejores mediocentros defensivos, ya que puede jugar en varias de las posiciones de esta zona del campo y su rendimiento siempre es de los mejores del equipo. 56 han sido los partidos disputados por el futbolista que ha sido una pieza clave en el equipo durante los dos últimos años.

“Estoy muy feliz con la forma en que el club y los aficionados se han ocupado de mí y de mi familia. Por la forma en que nos han acogido, no fue una gran decisión para mí continuar aquí y firmar con este gran club”, dijo Ring. ."Como dije una vez que firmé aquí por primera vez, no hablo mucho fuera del terreno de juego, trato de hacerlo en el campo e intento representar a mi Club lo mejor que puedo y creo eso es lo que ellos también aprecian. Quizás no sea el tipo más técnico, pero saben que voy a jugar mi corazón en el campo. Sólo quiero agradecer a los fanáticos por reconocer eso y siempre empujarme a mí y al equipo".