Thierry Henry vuelve al Mónaco

Thierry Daniel Henry (Les Ulis, Essonne, Isla de Francia; 17 de agosto de 1977) vuelve al Principado tras salir hace ya 20 años. En esos 20 años, Thierry se ha convertido en uno de los mejores jugadores franceses de la historia, tras jugar en equipos como la Juventus, el Arsenal o el FC Barcelona. El último club en el que jugó, este ya de menos fama mundial, fue el New York Red Bulls de la MLS estadounidense.

Forma parte del cuerpo técnico de la Selección de Bélgica

Como entrenador, desde el pasado Mundial de Rusia, Thierry forma parte del cuerpo técnico belga como asistente del técnico español Roberto Martínez, competición en la que lograron un importante tercer puesto tras mostrar un juego espectacular y una calidad increíble.

Thierry Henry y Roberto Martínez celebrando durante el Mundial | Zimbio

¿Qué objetivos tiene Henry en el Mónaco?

El Mónaco se encuentra en puestos de descenso a la Ligue 2

Actualmente, el Mónaco se encuentra en puestos de descenso a la Ligue 2, a cuatro puntos de la zona de salvación, aunque no hay duda de que ese no es el verdadero objetivo de todo un AS Mónaco, cuyo valor de equipo es el tercero más alto de toda la Ligue 1, tan sólo por debajo de los de Olympique de Lyon y PSG.

Como cabe esperar, Thierry deberá sacar al Mónaco de los puestos de descenso y situarlo, como mínimo, en los puestos europeos de Europa League.

Palmarés de Henry

El nuevo entrenador monegasco fue un laureado futbolista:

Posee un total de 37 distinciones individuales

Con el AS Mónaco ganó una Ligue 1 y una Supercopa de Francia; con el Arsenal FC dos Premier League, dos FA Cup y dos Community Shield; con el FC Barcelona ganó dos ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Con el New York Red Bulls ganó dos Conferencia Este y una MLS Supporters' Shield.

Con la Selección Francesa ganó un Mundial, una Eurocopa y una Copa Confederaciones.

Como distinciones individuales posee un total de 37 distinciones, sin embargo, las más importantes son las siguientes:

Caballero de la Legión de Honor francesa, 5 veces jugador francés del año, una Bota de Oro, un Balón de Plata y un Balón de Bronce.