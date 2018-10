Italia logra la victoria sobre la hora

Durante el primer tiempo del encuentro, Italia fue muy superior. Tuvo entre 3 a 4 jugadas muy claras de gol y no las anotó solo por la mala fortuna y/o mala definición de sus jugadores. Empezando el partido, Jorginho estrello su remate al poste a los 2 minutos del encuentro, una prueba de lo que iba a venir en el partido. A los 30 minutos, Lorenzo Insigne remato al arco y su remate también pegó en el poste del arco. A los 32 minutos Jorginho tuvo otra oportunidad para abrir el marcador, así como a los Chiellini a los 36 del primer tiempo, también tuvo su oportunidad de anotar tras un golpe de cabeza que Szczesny logro contener. Otra ocasión muy clara fue la de Alessandro Florenzi, quien, a pocos minutos de finalizar el primer tiempo, remato solo frente al arco, pero Wojciech Szczesny estuvo espectacular para evitar el primer gol italiano.

El segundo tiempo tuvo una tónica similar a lo ocurrido en el primero; Con una Italia quien tenía el balón y trataba de generar jugadas de peligro a través de jugadas construidas, pero Polonia mejoro mucho su juego y los ingresos de Grosicki y Blaszczykowski ayudaron mucho a los polacos, quienes tuvieron mayor presencia y algunas jugadas claras de gol. Prueba de ello es que a los 58 y 72 Polonia tuvo opciones de anotar con remates de Grosicki y Milik, pero no estuvieron finos y Donnarumma estuvo siempre firme evitando el gol rival. La jugada más clara del rival estuvo en los pies de Arkadiusz Milik, quien a los 73 minutos y a través de un contra ataque muy rápido, estuvo muy cerca de anotar el gol, solo frente a Donnarumma, pero desvió su disparo por pocos centímetros encima del arco.

Cuando Italia ya no tenía un fútbol claro, y los delanteros chocaban con la defensa rival, es donde vino el respiro para la Azurra. Minuto 92 de partido, corner favorable y tras un muy buen pivoteo de Lasagna, Biraghi anota debajo del arco para decretar la merecida victoria del equipo italiano por sobre el conjunto polaco.

Italia ha mejorado, pero no del todo

El partido de Italia ante Polonia se podría definir como “bueno”. Tuvieron varias opciones claras de gol durante el encuentro y el 1-0 conseguido podría considerarse escaso por lo que se pudo apreciar en el encuentro, además del juego mostrado fue de mucha asociación y con mucho toque de balón. De todas formas, queda la sensación que Italia le queda aún mucho por mejorar. No jugó mal, pero si lo pudo hacer mucho mejor teniendo buenos jugadores en su plantilla. Al parecer, Mancini aún no logra dar con la fórmula de ataque exacta, dejando a Insigne como centro delantero, es probable que no se aprovechen todas las cualidades ofensivas de Lorenzo, quien sube su rendimiento cuando se recuesta por alguna de las bandas del ataque. Es probable que Italia se vea mejor jugando “a la italiana”, con un 9 de área y en ese sentido, Immobile es una opción mucho más que interesante. La tarea de Macini para próximos encuentros es mejorar el juego de ataque y evitar que nuevamente suceda lo que hoy se vio, desperdiciar muchas ocasiones claras de gol.

Polonia no tiene un juego definido

Ciertamente si uno ve jugar a Polonia, se va a dar cuenta que es un equipo de reacción. Más que proponer desde un inicio, espera el error rival para poder desplegar rápidamente todo su poder ofensivo. Dichas características dan a entender que es un equipo que juega de contra ataque… pero no siempre es así. El primer tiempo ante Italia, los polacos prácticamente nunca visitaron el área de Donnarumma, quien casi fue un espectador más. Durante el segundo tiempo, si se vio a una mejor Polonia que aprovecho mejor sus bandas para generar algo de juego ofensivo, pero tampoco fue un equipo que logrará arrollar futbolísticamente a su rival. Dependen mucho de Lewandoski y si él no está en sus mejores momentos o no esta en cancha, su equipo lo siente y bastante.

Hoy fue uno de esos días, Lewandoski no jugó bien y su equipo se dio cuenta de aquello. Por eso en el segundo tiempo, el entrenador Brzeczek tuvo que refrescar al equipo con los ingresos de Grosicki y Blaszczykowski, quienes entraron muy bien, dieron otro tipo de juego a Polonia y se combinaron mucho mejor con Lewandoski, pero no alcanzo ni fue suficiente. Da la sensación que el equipo polaco no está para grandes instancias si tan solo dependen de un jugador para poder conseguir la victoria. Sin duda, mucho tiene que mejorar Polonia para poder ser considerado una Selección peligrosa, por el momento, es un equipo de una estrella con buenos jugadores alrededor que son muy fáciles de anular si el rival se lo propone.