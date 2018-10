New England se agarra a un clavo ardiendo

Tres puntos que permite a New England Revolution seguir soñando con una posible clasificación para los PlayOff´s. Con el inicio del encuentro, los visitantes tuvieron una mayor presencia en el ataque, pero poco a poco fuero sucumbiendo ante un mejor equipo. Los locales acumularon una gran cantidad de ocasiones, pero no lograron estar acertados de cara a portería. En la segunda mitad, los ‘Revs’ lograron anotar dos goles en los primeros minutos, que les encaminó la victoria.

New England ofrece pero no vence

New England Revolution necesitaba quemar sus últimas naves para conseguir una clasificación para los PlayOff´s que se antojaban complicadas. Pero el encuentro no comenzó de manera sencilla para estos, ya que fueron los visitantes los que tuvieron un gran inicio y llevaron la iniciativa. Consiguieron llegar hasta las inmediaciones del área, pero no lograron disparar en ningún momento a puerta.

Pero poco duró este planteamiento de Orlando City SC, ya que con el paso de los minutos, los locales consiguieron imponer su superioridad. Además de llevar la iniciativa y de jugar prácticamente la totalidad del tiempo en campo rival, gozaron de las mejores ocasiones generadas por banda izquierda. Penilla fue el futbolista más activo que continuamente buscó la portería de su rival, gozando de varios disparos.

Cerca del ecuador llegó la acción más peligrosa para los locales cuando Fagundez estrelló un balón en el palo, llevando la esperanza de una posible victoria a las gradas. A cada minuto que pasaba las acciones eran cada vez más peligrosas, y sólo era cuestión de tiempo que consiguiesen adelantarse en el marcador.

El final de la primera mitad fue acercándose con New England Revolution manteniendo su insistencia sobre la meta rival, aunque no conseguía transformar esta en ocasiones manifiestas de gol. El trabajo defensivo de los visitantes mantuvo alejados de su portería a los delanteros locales, haciendo así que el encuentro se encaminase al final con el empate inicial.

Cinco minutos fueron suficientes

La segunda mitad comenzó con el mismo guión a como acabase la anterior. El equipo local asediando la portería de su rival, aunque con una gran diferencia. En apenas diez minutos logró dos goles que le pusieron los tres puntos en bandeja.

Fue gracias a la figura de un jugador que estaba siendo el mejor del equipo hasta el momento. Cristian Penilla participó en ambos goles, anotando el primero y dando la asistencia en el segundo. En el primero, con una acción individual consiguió perfilarse sobre portería y disparó a puerta. El balón rechazó en un defensa y eso engaño al guardameta, introduciéndose el balón en el interior de la portería.

A los pocos minutos, Penilla apareció por banda derecha para llegar hasta la línea de fondo. Puso un centro en el interior del área grande donde llegó Fagundez desde segunda línea para mandar al balón al fondo de la portería, colocándolo en el palo más alejado.

En apenas unos minutos, los de Florida se encontraron con dos goles en contra, lo que les dificultaba la posibilidad de puntuar. A pesar de ello, durante los siguientes minutos consiguió llevar la iniciativa, tratando de llegar sobre la meta de su rival, pero apenas consiguió pisar el área en posesión de la pelota.

Esto fue minando poco a poco la moral del equipo de Orlando, que facilitó el desarrollo del partido para su rival. Fue eso lo que ayudó a los ‘Revs’ a dar un paso adelante y buscar un gol que les permitiese cerrar de manera definitiva el partido.

En un par de ocasiones, los locales tuvieron la ocasión de adelantarse en el marcador, pero sus delanteros no estuvieron acertados. A pesar del buen momento de Penilla, el atacante no consiguió volver a superar a la defensa rival.

Esto dejó la victoria definitiva para el conjunto local, en un partido que le mantiene en la pelea por os PlayOff´s, a pesar de que parezca muy complicado conseguirlo. Tiene que esperar a que sus dos rivales directos pierdan ambos partidos y ellos ganarlos.