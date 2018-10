Resumen de las ligas B, C y D de la 3ª jornada de la Nations League

Con el parón de los grandes campeonatos ligueros vuelve el fútbol de selecciones y vuelve la UEFA Nations League. Con ello, haremos un repaso de los partidos de esta jornada tres que se han disputado en la Liga B, Liga C y Liga D de la UEFA Nations League en la que ha habido una gran igualdad en la gran parte de los partidos disputados y donde nos ha dejado alguna que otra sorpresa.

LIGA B

Foto: UEFA Nations League

En el grupo uno de esta Liga B se enfrentaban en esta jornada tres Eslovaquia contra República Checa. Este partido tuvo una primera mitad con mucha igualdad y en la que se irían con empate a cero tras un primer tiempo de pocas ocasiones. Ya en la segunda mitad, con una Eslovaquia que tendría el control del balón, se adelantaría sorprendentemente la República Checa con un tanto de Krmencik tras una gran maniobra dentro del área del delantero checo que batiría a Dubravka por la esquina inferior derecha. A pesar de este duro golpe, los eslovacos supieron reaccionar y tan solo 10 minutos más tarde reaccionarían con el gol de su gran estrella Marek Hamsik quien sería el más rápido en hacerse con un rebote dentro del área checa y con el que aprovecharía el jugador del Nápoles para poner el empate. Sin embargo, en el minuto 73 con la entrada de Patrick Schick cambiaría el partido, ya que tan solo tres minutos después de su entrada aprovecharía para poner el 1-2 tras un gran centro de Dockal con el que batiría a Dubravka y pondría el 1-2 definitivo. Con esta victoria, la República Checa consigue sus tres primeros puntos y se coloca en segunda posición a tres puntos de Ucrania y dejando a Eslovaquia una jornada más con cero puntos.

En el grupo dos, Rusia y Suecia se veían las caras por tres nuevos puntos. Suecia que era la selección que sumaba cero puntos fue quien tuvo las mejores ocasiones en la primera mitad, sin embargo no logró convertir ninguna de estas ocasiones. Por su parte, Rusia dominaría la segunda parte teniendo el control del balón y teniendo las mejores ocasiones pero sin mucha puntería. Al final, empate 0-0 entre Rusia y Suecia que deja a la selección rusa como primera de grupo y a la sueca la última.

En el grupo tres, Austria y Irlanda se enfrentaban por sus primeros tres puntos en esta competición. En este partido, la primera parte sería dominada por Austria quien tendría el control del balón y mayor número de ocasiones en una primera parte donde hubieron pocos disparos. Sin embargo, en una segunda mitad muy igualada Arnautovic jugador más peligroso de esta selección austriaca batiría a Peacock-Farrell aprovechando un gran pase de Zulj con el que el jugador del West Ham daría la victoria definitiva a Austria y que le coloca segunda de este grupo tres, dejando a Irlanda del Norte una jornada más en última posición.

Por último en el grupo cuatro, Irlanda y Dinamarca se veían las caras en un partido en el que los irlandeses buscaban sus primeros puntos y Dinamarca una nueva victoria que le afianzase en la primera plaza. En este partido, la selección danesa dominaría ambas mitades, teniendo la pelota y las mejores ocasiones del partido. Sin embargo, ninguna de las selecciones estuvieron finas de cara portería y este encuentro finalizaría con un 0-0 que deja a Dinamarca líder y Irlanda última una jornada más.

LIGA C

Foto: Serbia

En el grupo uno de esta Liga C, Israel y Escocia se enfrentaban en un partido en el que los israelís buscaban sus primeros puntos y los escoceses una nueva victoria. En un partido dominado por Israel, Escocia se adelantaría en la primera mitad a través de un penalti por el que Mulgrew no perdonaría ante Harush. Sin embargo, a pesar del dominio israelí el partido se iría con victoria al descanso para los escoceses. Ya en la segunda mitad, Israel seguiría insistiendo y encontraría el empate en las botas de Peretz, quien batiría a McGregor por la esquina inferior izquierda donde el portero no podía llegar. A esto, se le añadía la expulsión del escocés Souttar por doble amarilla que dejaba un buen escenario para la remontada israelí. A 15 minutos del final, en una acción muy desafortunada Tierney se marcaría un gol en propia puerta y daría la victoria definitiva a Israel que empata a puntos en este grupo con Escocia y Albania.

En el grupo dos, Estonia y Finlandia se enfrentaban por tres puntos. En este partido la selección que tuvo el dominio fue Finlandia quien tuvo el control del balón en ambas mitades y que sumaría una gran cantidad de ocasiones para llevarse el partido. Sin embargo, el partido no encontraría un ganador hasta los minutos finales, donde la insistencia de la selección finlandesa encontraría premio a través de Pukki quien batiría a Aksalu para darle los tres puntos en una segunda parte donde Estonia mejoró y pudo darle un susto a Finlandia. Victoria para Finlandia que se afianza en la primera plaza y deja Estonia con 0 puntos otra jornada más.

El otro partido de este grupo dos enfrentaría Grecia contra Hungría. En un partido de máxima igualdad, los griegos se llevarían la victoria a través de Mitroglou quien en la segunda mitad aprovecharía un buen pase de Tsimikas para batir a Gulacsi y dar la victoria definitiva a Grecia que se coloca segunda de este grupo, dejando a Hungría en la tercera posición.



En el grupo tres, Bulgaria y Chipre se veían las caras. En un partido dominado por los búlgaros, Chipre se adelantaría a través de Kastanos justo antes del descanso. Ya en la segunda mitad, los búlgaros no darían ninguna opción a los chipriotas, dándole la vuelta al marcador primero a través de Despodov y más tarde por medio de Nedelev tras dos asistencias de Popov que darían la victoria a Bulgaria y que afianza al equipo en la primera plaza.

En el otro partido de este grupo tres, Noruega y Eslovenia se enfrentaban por tres puntos más. En un partido en el que ambos equipos tuvieron sus ocasiones, Noruega se acabaría llevando la victoria por medio de Selnaes justo antes del descanso y que daría la victoria definitiva a Noruega tras una segunda mitad en la que los eslovenos no tuvieron capacidad de reacción. Con esta victoria, Noruega consolida la segunda plaza y Eslovenia continúa con 0 puntos.

Por último en el grupo cuatro, Montenegro y Serbia se veían las caras por el liderato. En este partido, Serbia fue la gran dominadora de la primera mitad y esto se vería recompensado con un penalti que el delantero del Fulham Aleksandar Mitrovic aprovecharía para adelantar a su selección. Ya en la segunda mitad, Montenegro llevaría el peso del partido y que Serbia aprovecharía en los minutos finales para sentenciar el partido de nuevo a través de Mitrovic que aprovecharía un buen pase de Zivkovic para batir al guardameta montenegrino y dar una gran victoria a Serbia que se afianza en la primera plaza de este grupo cuatro.

El otro partido del grupo enfrentaba a Lituania frente a Rumanía. Este partido agónico en el que Rumania se adelantaría en los primeros minutos del partido a través de Chipciu, no tendría ganador hasta los minutos finales del partido. Tras una segunda parte de máxima igualdad, Zulpa empataría el partido dando un punto a Lituania. Sin embargo, cuando parecía que el partido llegaba a su fin, Maxim daría la victoria a los rumanos en el último minuto, anotando un gran gol que da los tres puntos a los rumanos que se colocan segundos y a Lituania sin lograr su primer punto.

LIGA D

Foto: UEFA Nations League

En el primer partido del grupo uno de la LIGA D, Letonia y Kazajistán se enfrentaban. En este encuentro, Kazajistán fue la selección dominadora tanto en posesión como en ocasiones. Esto le valdría para adelantarse en el marcador a través de Zainutdinov. A pesar de este dominio, Lituania sería capaz de poner el empate justo antes del descanso a través de Karasaukas. En la segunda mitad, Kazajistán lo siguió intentando pero no sería suficiente para romper el empate.

El otro partido de este grupo uno enfrentaría a Georgia frente Andorra. En este partido, Georgia no daría ninguna opción a Andorra. Sin embargo, le costó abrir el marcador hasta que Vako adelantase a Georgia 15 minutos antes del final de la primera mitad. El partido lo cerraría en los minutos finales con dos goles, primero a través de Vako y más tarde a través de Kankava en el último minuto de partido y que le da tres puntos que les afianza en la primera plaza.

En el primer partido del grupo dos, Bielorrusia vencería por la mínima a Luxemburgo en un partido muy igualado en el que los bielorrusos se llevarían los tres puntos gracias a un gol justo antes del descanso de Saroka que le coloca líder en este grupo.

El otro partido de este grupo dos enfrentaría a Moldavia frente a San Marino. Este partido se lo llevaría Moldavia con un Ginsari estelar que anotaría los dos goles de su selección en un partido sencillo en la que tuvieron ocasiones para golear a San Marino que no tuvo ninguna opción de llevarse nada positivo de este partido.

En el primer partido del grupo tres, Azerbaiyán golearía a Islas Feroe en un partido en el que el resultado no indica lo sucedido en el campo, ya que Islas Feroe tuvo más ocasiones pero Azerbaiyán aprovecharía mejor las suyas. El primer gol llegaría a la media hora de partido a través de Oliveira que batiría a Nielsen. Ya en la segunda mitad, Nazarov pondría el 0-2 cuando mejor estaba Islas Feroe. Para acabar, Oliveira volvería a anotar desde el punto de penalti para poner el 0-3 definitivo.

El otro partido del grupo tres enfrentaba a Kosovo frente a Malta. En este partido en el que Kosovo fue muy superior, se adelantaría a traves de Kololli tras media hora disputada de partido. Ya en la segunda mitad, Malta sorprendería logrando el empate a través de Agius. Sin embargo, Kosovo siguió confiando en lograr la victoria y Muriqi lograría poner por delante de nuevo a Kosovo. Para acabar, Kololli pondría el 3-1 definitivo que daría una nueva victoria a Kosovo.

El primer partido del grupo cuatro, enfrentaba a Macedonia frente a Liechtenstein. Una Macedonia superior de principio a fin se adelantaría a través de Trajkovski por partida doble, primero en el minuto 10 y luego en el minuto 30. Tan solo seis minutos después Pandev pondría el 3-0 que ponía una gran diferencia en el marcador. Sin embargo, Liechtenstein recortaría diferencias tan solo un minuto después a través de Yildiz. Ya en la segunda mitad, Alioski pondría el 4-1, que da una nueva victoria a Macedonia que lleva pleno de victorias.

El otro partido del grupo cuatro, enfrentaba a Armenia contra Gibraltar. Este partido viendo sus estadísticas podríamos pensar que podrían llevar a una goleada de Armenia quien tuvo 34 remates para anotar un gol pero no tuvo su día. Sin embargo, Gibraltar en uno de sus pocos acercamientos lograría provocar un penalti que Chipolina no perdonaría para adelantar a Gibraltar y dar la victoria definitiva. Con esta victoria Gibraltar logra su primera victoria en competición oficial y hace historia ante una selección que es la encargada de lucharle el primer puesto a Macedonia.