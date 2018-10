La Nazionale: renacer como el ave Fénix

Roberto Mancini arrancó un nuevo proyecto con la selección italiana, combinar la experiencia y la juventud de los jugadores italianos para levantar esta selección desmoralizada. Apuesta por algo relativamente nuevo y alejado de la historia de Italia, el ataque de posición implementado el 4-3-3, un gran riesgo es cierto, pero que puede salir muy bien y este momento tiene poco para perder. La principal batalla que tendrá Roberto es el contexto, Italia viene de golpes durísimos que necesitan recomposición; algo que no es nada fácil.

Roberto Mancini Photo: Getty images

Llanto italiano en Madrid

Hace más de un año corría la pelota por el césped del Santiago Bernabéu. Dos potencias del fútbol buscaban dar el gran paso para acercarse a una nueva copa del mundo, España e Italia. Cada uno con un planteo totalmente diferente a su rival, estilos de juegos discrepantes en su totalidad, un partido en donde la Azurra se llevó otra cachetada histórica a manos de la Furia Roja (recuerden la final de Euro del 2012, 4-0 para los españoles) dirigida por la partitura de Isco Alarcón y un espectáculo magistral del medio campo Busquets, Koke, Silva e Iniesta. Fue 3-0 sin compasión, baile total y paliza; para apenas arrancar con la pesadilla Azurri. De ahí en adelante vino lo peor.

España celebra Photo: Getty images

Una Mancha histórica

Dos meses después del esperpento italiano en Madrid, se consumó la clasificación directa de España al mundial y la obligación Azurra de buscar el boleto a Rusia en el repechaje. Vino el sorteo y para sorpresa de muchos se dio uno de los mejores cruces posibles, Italia contra Suecia; selección que sobrevivió a un grupo en donde le tocó lidiar contra el actual campeón del mundo Francia, y la siempre complicada Holanda.

Llegó el día, 10 de noviembre del 2017; Friends Arena en Suecia era el lugar de la ida. Noventa minutos de más de 500 pases, 64% de posesión del balón y apenas un remate entre los tres palos para los italianos. El resultado fue el ideal para los suecos en busca de la heroica ante Italia, 1-0; sin recibir el tan desalentador gol de visitante y siendo superior al rival con un plan llevado a cabo a la perfección.

Suecia celebra la victoria de local. Photo: Getty images

Gian Piero Ventura era el seleccionador al mando de Italia en esa eliminatoria, las críticas, más que justificadas; llegaron por todos lados, y no solo fueron por la falta de identidad de juego del equipo o por no encontrar el sistema táctico, sino por su terquedad de dejar fuera del once a jugadores como Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi y Jorginho; que en aquellos meses pasaban por un espectacular momento de forma y podían aportar mucho al funcionamiento colectivo, en especial Insigne figura en el Nápoli de Sarri.

Tres días después llegaría el fatídico día, 13 de Octubre de 2017 en San Siro, Milán. La cancha llena, la presión en su punto máximo, los nervios a flor de piel y la expectativa de presenciar la remontada o la consumación de la eliminación italiana era en todo el mundo del fútbol. Ventura no cambió prácticamente nada, optó por el 3-5-2 igual que en Suecia y dejó otra vez fuera del XI a Insigne y Bernardeschi. Jorginho sí entró de arranque por el lesionado Verrati.

Desde el inicio la Azurra buscó el empate de la tranquilidad, saciar la sed del grito de gol de cada alma italiana en el majestuoso San Siro; pero cada vez pasaba más el tiempo y el equipo no encontraba la claridad necesaria. Mucho toque y posesión; cero profundidad y peligro, apenas inquietaban al arquero Olsen y el bloque defensivo sueco parecían los muros de Constantinopla; solamente destruidos por los cañones de los turcos otomanos en el siglo XV. Italia solo tenía pies y cabeza, un balón y 45 minutos para darle la vuelta y evitar una eliminación histórica. Había sensaciones encontradas, parecía que podía caer la igualdad de algún centro llovido y un cabezazo milagroso, pero conforme pasó el segundo tiempo; la desesperación y la ansiedad dominaron a los italianos, por ende los suecos podían comandar algún contragolpe de la mano de Emil Fosrberg y cerrar su boleto a Rusia; pero eso no pasó, el gol nunca llegó ni para italianos ni suecos. Fue trágico, San Siro había sido profanado, reinaba la tristeza y la desdicha en casi todo el estadio; la alegría y osadía eran de hinchas, staff técnico y jugadores suecos. Un país entero no podía creer lo que acababa de pasar, Buffon llorando por no poder cerrar su maravillosa carrera participando en una copa del mundo, mirabas la banda y allí estaba Insigne en el banco, sin disputar un solo minuto, Italia sufrió una mancha histórica jugando de local, sin marcar un gol en 180 minutos, con su jugador más talentoso en el banco y con un DT terco, mezquino y sin ideas de cómo solucionar del dilema. Desastre total.

Buffon desconsolado por la eliminación. Photo: Getty images

En ese contexto llega Mancini, con la obligación de liderar un grupo lleno de jugadores talentosos y de experiencia; así que herramientas para poner en práctica su filosofía de juego no le van a faltar.

La idea de Mancini

Contra Polonia el pasado 14 de octubre se vieron los mejores minutos de la época Mancini, sin emocionar mucho dejaron buenas sensaciones; pero teniendo mucho para mejorar. Apostando el ataque utiliza el 4-3-3 de esquema, su volante central es Jorginho, su interior más talentoso Verrati; Barella es la gran apuesta de Roberto, un chico muy talentoso que ya ha sido pretendido por clubes prestigiosos en la Seria A. El gol de la victoria se hizo esperar hasta casi finalizar el encuentro, el artífice fue Cristiano Biragui lateral izquierdo de la Fiorentina; otra de las apuestas de Roberto Mancini para este proyecto italiano.

Biragui celebra su gol Photo: Getty images

Si bien hay cosas que aún no están claras, como poner de falso nueve a Benardeschi teniendo a jugadores como Belotti e Inmobile; hay que recordar que la base de todo proyecto es la paciencia y el tiempo. Sin eso será imposible recuperar a este equipo, quedan dos años para la Eurocopa; en medio eso vienen las eliminatorias así que el tiempo está contado, será sobre la marcha; la paciencia es la que no puede faltar. Si es difícil hacer jugar bien a un club, ni hablar de una selección.

Habrá que ver cómo se desarrolla con el tiempo este equipo. Mucho por crecer pero con una idea clara, el objetivo es encontrar la identidad de juego, el orden defensivo, los jugadores ideales para llevar a cabo este sistema de juego y volver a hacer de Italia una selección que imponga temor y respeto. Como gigante que es.