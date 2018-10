Foto: Premier League. Megaprevia jornada 9 remier League 2018/19: volver del parón con buenas sensaciones

La Premier League vuelve este fin de semana y en esta previa de VAVEL repasaremos seis de los diez encuentros de esta jornada. Estos encuentros son: Bournemouth vs Southampton, Cardiff vs Fulham, Newcastle vs Brighton, West Ham vs Tottenham, Wolverhampton vs Watford y Everton vs Crystal Palace.