Previa Huddersfield Town - Liverpool: dos situaciones opuestas

Son las dos caras de la moneda. El Huddersfield, antepenúltimo con 3 puntos de 24 posibles, recibirá en el Kirkless Stadium al Liverpool, empatado en el liderato con Chelsea y Manchester City. No obstante, los chicos de Klopp no atraviesan su mejor momento y es que no han podido ganar ninguno de sus cuatro últimos partidos, donde solo han anotado dos tantos. Peor situación para los Terriers, que aún no han sumado de tres en la Premier, algo que lograron por última vez el 14 de abril.

Nada que perder

Situación muy crítica para la plantilla de David Wagner, en descenso tras ocho jornadas con tan solo tres puntos. El Huddersfield Town no gana desde la jornada 34 de la temporada pasada, cuando lo hizo por la mínima en casa frente al Watford. Aún más preocupante es que no ha marcado ni un solo tanto en su estadio, una estadística que solamente comparte con el Crystal Palace. El único punto que cosechó en el Kirkless Stadium fue ante el Cardiff, y pese a estar durante media hora con un futbolista menos.

Si bien el Huddersfield aún está por estrenar su cuenta goleadora ante su afición, no será tarea fácil y es que no es capaz de convertirle un gol al Liverpool desde 1962. Revertir la dirección del equipo será una misión muy complicada en esta novena jornada.

Fuente: Liverpool

Romper la mala racha

El comienzo del Liverpool en la temporada fue brillante. Siete partidos, siete victorias. Pero la inesperada derrota frente al Chelsea en Carabao Cup desplomó los ánimos del equipo, que desde entonces ha sumado dos empates y una derrota. Es más, de no ser por el tremendo error de Mahrez en el penalti de la pasada jornada en Anfield, los Reds no estarían compartiendo la primera posición con nadie.

Sin embargo, los tres próximos partidos son idóneos para que los de Klopp reviertan esta situación. Después de jugar en Huddersfield, el Liverpool volverá a casa para enfrentarse al Estrella Roja en la Champions, el equipo más débil del grupo, y luego encarará el fin de semana, donde recibirá al colista –el Cardiff City- en Anfield.

La única duda para el técnico alemán de los Reds es la disponibilidad o no de varios de sus jugadores, entre los que se encuentran Sadio Mané, Nabil Keita y Mohamed Salah, que vienen de disputar los partidos de clasificación a la Copa de África con sus respectivas selecciones.

Fuente: Premier League

Antecedentes

Puede sorprender, y más en los tiempos que corren actualmente, pero el Huddersfield Town se lleva el duelo particular ante el Liverpool. Los Terriers han ganado 31 partidos por 29 de los Reds. Además, 17 terminaron en tablas.

El primer choque data del 6 de marzo de 1920, cuando ambos se dieron cita en la FA Cup. Los de West Yorkshire avanzaron de ronda tras vencer por 2-1. Además, el resultado más abultado de la historia también corresponde al Huddersfield, que le endosó un 8-0 al equipo que por aquel entonces dirigía George Patterson.

Los últimos enfrentamientos si se adaptan más a la realidad de cada uno, y es que los Terriers no se llevan este partido desde 1959, lo que hace un balance de doce encuentros sin ganar. En la pasada campaña, el Liverpool se llevó los dos partidos por 3-0.

“A Jürgen le gustan mucho las cortinas de humo”

David Wagner, buen amigo de Klopp desde la etapa de ambos en Alemania, afirmó que el entrenador del Liverpool está jugando al despiste con las posibles bajas para el partido. “No hay que creerse todo lo que se lee. Estarán en el campo la mayoría de sus jugadores”. También, lejos de las noticias que apuntaban a un posible relevo en el banquillo del equipo, Wagner ha insistido en el bonito desafío que supondrá enfrentarse a los Reds. “Ahora tenemos una gran oportunidad, un precioso partido delante de nuestros aficionados contra un equipo muy fuerte, donde espero que juguemos al mismo nivel que nuestro último encuentro. Eso es lo que quiero que hagamos”, aseguró.

Fuente: Liverpool

“Este partido es una trampa”

Jürgen Klopp se mostró muy cauto en la rueda de prensa previa al encuentro, donde señaló las diferentes amenazas del rival y el peligro que puede entrañar la variedad de sistemas tácticos que manejan los Terriers. “Me veo mucho a este equipo porque quiero ver como lo hace David”, destacó el ex entrenador del Borussia Dortmund, que coincidió con el ahora entrenador del Huddersfield cuando éste dirigía al filial.

Además, el técnico germano también afirmó que no hay que dejarse llevar por la posición en la tabla de los dos equipos. “Somos terceros con 20 puntos, ellos están mucho más abajo. Por esto es muy importante el análisis; si solo usáramos la tabla para analizar un equipo, diríamos: ‘No meten goles, han concedido muchos y son terceros por atrás así que son un mal equipo’. Tendríamos un gran problema. Pero, afortunadamente, tenemos a mucha gente trabajando en el análisis, no solo contra el PSG o quien sea. Tenemos toda la información que necesitamos”, sentenció.

Árbitro

El veterano y conocido colegiado internacional Michael Oliver será el encargado de repartir justicia. Estará ayudado en las bandas por Stuart Burt y Simon Bennett mientras que Simon Hooper actuará de cuarto árbitro.

Oliver ha dirigido nueve partidos esta temporada pero ya le ha dado tiempo a encontrarse con ambos clubes. En el caso del Huddersfield fue en la tercera jornada, en el empate a cero frente al Cardiff en casa, y donde Jonathan Hogg se marchó expulsado en el minuto 62. Respecto al Liverpool, han sido dos las ocasiones que han coincidido con este joven árbitro. Las dos resultaron en victorias, 0-2 contra el Crystal Palace y 1-2 frente al Tottenham.

En nueve encuentros para los que ha sido designado, este colegiado de Ashington ha mostrado 28 cartulinas amarillas y dos rojas.

Fuente: Premier League

Convocatoria

David Wagner cuenta con varias bajas y otras muchas dudas. Terence Kongolo y Danny Williams están descartados por completo mientras que Aaron Mooy, con problemas en la ingle, Philip Billing y Chris Lowe, ambos también con molestias, podrían quedarse fuera. Misma situación para Ramadan Sobhi, Tommy Smith y Abdelhamid Sabiri, con pequeños inconvenientes musculares.

Por parte del Liverpool, es un verdadera incógnita que jugadores podrán estar disponibles. Nabil Keita parece tener muy pocas papeletas para entrar en la convocatoria tras sufrir molestias en los isquiotibiales en el empate de Guinea en Ruanda el pasado martes, donde fue sustituido al descanso. Puede tener más posibilidades Sadio Mané, que se rompió un dedo en la concentración con Senegal y ni siquiera disputó los partidos correspondientes.

Más incertidumbre genera la presencia o no de Mohamed Salah, que pese a volver antes de tiempo de Egipto, aún continúa con sus problemas musculares. Van Dijk, otro que volvió tras el primer partido de su selección, parece haber resuelto sus molestias en las costillas y estará disponible. James Millner y Adam Lallana también son duda mientras que Oxlade-Chamberlain sigue recuperándose de su lesión de larga duración.

Posibles alineaciones