Sorpresa en Roma

Arrancaba la jornada nueve en la capital italiana, Roma tenía la obligación de hacerse fuerte de local para ilusionarse con pelear los puestos de Champions, de hecho de obtener los tres puntos se desplazaba a la tercera posición de la tabla; pero esto no pasó, a los romanos se les apareció un audaz, luchador y eficaz SPAL que logró sacar los tres puntos en una de las canchas más difíciles de toda Italia. Los goles fueron obre de Andrea Petagna al minuto 38 por la vía del penal, y de Kevin Bonifazi al 58 tras un saque de esquina.

Petagna venciendo a Olsen Photo: Getty images

Los dirigidos por Leonardo Simplici venían de cuatro derrotas al hilo, todo contrario a los de Di Francesco que venían de cuatro victorias consecutivas y parecía que se recuperaban del mal arranque del torneo.

Roma no queda en una buena situación después de este tropiezo, después de la gran campaña europea la temporada pasada, el tercer lugar en Serie A y el buen mercado de pases, se esperaba que el equipo capitalino diera un salto de calidad y sea protagonista del torneo italiano; cosa que no ha pasado y hasta ahora han dejado más dudas que certezas. Si bien la temporada es muy larga y recién comienza el Calcio, el conjunto de la capital debe avisparse rápido si no quiere quedar rezagado en la carrera por los puestos de Champions. Por los momentos quedando a deber con las expectativas y su afición.

Di Francesco photo: Getty images

Influencia de la fecha FIFA

Claramente a ambos equipos les condicionó e influyó la fecha FIFA, tanto en lo positivo como lo negativo. A Roma le cortó ritmo competitivo y le afectó claramente el parón de selecciones, al SPAL le vino de maravilla para cortar su mala racha de derrotas, ahora pueden ver con un poco más de tranquilidad la parte baja de la tabla. Incluso el triunfo les da para asomarse de a poco a las plazas de competencias europeas.

Con este resultado Roma se queda con catorce puntos en la sexta posición a la espera de lo que hagan sus rivales directos. SPAL por su parte logró treparse hasta la décima tercera posición con doce unidades.

Dzeko y su mirada pérdida Pthoto: Getty images

Hay que destacar que entre la cuarta plaza, -poseída por Lazio en estos momentos- hay solamente tres puntos de diferencia respecto a SPAL. Así que se viene una linda lucha por los lugares que dan boletos a torneos UEFA.

La próxima fecha Roma visitará a Nápoli el domingo 28 de octubre a las 21:30 horas, SPAL por otro lado recibirá al Frosinone la misma fecha a las 16:00 horas. La Loba tendrá entre semana que recibir al CSKA Moscú, partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.