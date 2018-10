Jürgen Klopp: "Aún podemos mejorar"

El reencuentro de Mohamed Salah con el gol fue suficiente para que Liverpool haya logrado quedarse con los tres puntos ante Huddersfield Town y su entrenador, Jürgen Klopp, pueda firmar su mejor inicio de temporada en toda su carrera al mando de distintos clubes.



Sin embargo, inconformista como pocos, Klopp reconoció ante los micrófonos de la prensa que el rendimiento de su equipo no fue el deseado y que aún hay espacio para mejorar un poco más: "La base que hemos creado hasta aquí es brillante, son 23 puntos. No creo haber logrado eso antes después de nueve partidos y aún hay espacio para mejorar, así que volvemos a casa y trabajar en mejorar".



"Es tal vez el primer período en mi vida que estamos ganando esta clase de partidos, es la verdad. Sin embargo, no podemos escribir un libro está noche sobre cómo ganar trofeos. Sólo hay una forma y es ganar partidos de fútbol, y hay distintas firmas para eso," apuntó el entrenador alemán.



"Para ser honestos, algunas veces prefiero la forma espectacular, pero tomo este triunfo completamente y entiendo porqué fue de esta forma. La razón principal de hoy fue que Huddersfield lo hizo bien, defendieron bien y fueron muy agresivos en los segundos balones, lo que hizo que, después de este partido, todos saben cuán buenos son ellos y cuán buenos podrían ser en el futuro," continuó Klopp.



Consultado sobre lo cerca que estuvo el Huddersfield Town de convertir, el ex Borussia Dortmund reconoció que "nunca quieres usar el poste para defender, para ser honesto, pero si pasa lo aceptas, pero no es una buena defensa, es suerte. Aún así, necesitas suerte para sólo conceder tres goles en nueve partidos de liga, y creo que algunas veces la hemos necesitado".



Liverpool volverá a saltar al campo de juego el próximo miércoles, por la tercer jornada de UEFA Champions League, donde recibirá al Estrella Roja en Anfield Road. Unos días más tarde, el sábado, nuevamente estarán en su hogar, albergando el duelo ante Cardiff City, buscando continuar en la lucha con Chelsea y Manchester City por el título de Premier League.