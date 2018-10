Empate a nada en el Vitality Stadium

Los dos equipos a priori iban a pelear por un mismo objetivo, la salvación, poder mantenerse un año más en la máxima competición inglesa para uno de ellos lo sigue siendo, para el Southampton, pero para el AFC Bournemouth, que ha hecho un inicio de temporada espectacular con unos números importantes, tenían la posibilidad de consolidarse con una victoria y asentarse en la parte alta de tabla tocando competición europea. A lo largo del partido de hoy el AFC Bournemouth no ha mostrado el nivel que ha venido teniendo las últimas semanas.

Los dos equipos partían con una formación idéntica, un 4-4-2 en línea muy rocosa y perfilado más a defender el partido que a atacar, ha sido a niveles generales un partido muy plano, pocas ocasiones de gol y muy alternadas a lo largo del partido, no ha habido un dominador claro del encuentro ni jugadores que dieron ese salto de calidad necesario para dominar el partido o para hacer con control del juego. Hay jugadores si bien es cierto que han estado a buen nivel, como Callum Wilson o Lewis Cook, jugador muy interesante que se ubica en el centro del campo y que es capital para su equipo en la construcción del juego ofensivo y también en las ayudas defensivas.

El partido se ha iniciado con un ritmo bastante alto para lo que ha sido el partido pero se notaba el miedo a fallar de unos y la tranquilidad de otros, unos por aumentar su racha y su buena dinámica y el otro por cambiarla y poder dar un salto en la clasificación, durante todo el primer tiempo se ha visto mucha igualdad en todas las zonas del campo ya que el sistema al ser idéntico, permitía que cada uno en su zona defensiva tuviera alguien a quién marcar y no había en el campo ningún jugador desequilibrante que pudiera cambiar el partido o no se veía un jugador con un gran uno contra uno, solamente Nathan Redmond y no ha tenido su mejor partido, el AFC Bournemouth se encontraba cómodo en el partido ya que sabía y conocía de las debilidades del Southampton en las transiciones defensivas a pesar de haber reforzado el centro del campo con dos pivotes. En el ecuador del primer tiempo dos jugadas en la que han salido malparados el delantero centro del Southampton Charlie Austin y el defensa central del AFC Bournemouth Nathan Aké. En el tramo final de la primera parte el Southampton ha tenido una ocasión clara Pierre-Emile Hojbjerg para poner por delante a su equipo.

La segunda parte ha sido más de lo mismo que en la primera parte, muy pocas ocasiones de gol en la que un Southampton algo más valiente y presionando más arriba con un AFC Bournemouth que parecía tener controlado el partido y no se ha dejado contagiar por el ritmo algo más alto que proponía el Southampton, se ha hecho esperar el primer disparo con algo de peligro por parte del ex del Liverpool Danny Ings que el guardameta ha solventado bien, a partir de ahí en el segundo tramo del segundo tiempo es donde el partido se ha empezado a llegar y han llegado más las ocasiones aunque la mayoría a balón parado ya que no había ninguna fluidez en el juego y por lo tanto se trababa el partido. Llegando al final del partido se han alterando las últimas ocasiones de los dos equipos por parte del Bournemouth un disparo de Jefferson Lerma y por parte del Southampton, Manolo Gabbiadini.

Empate a nada que deja una jornada más sin perder al AFC Bournemouth y deja a un Southamoton cerca del descenso y que sigue sin conseguir esas victorias que lo aupen en la clasificación.