Previa Arsenal – Leicester: racha, lapso, período de tiempo

Está claro que las estadísticas y el fútbol van de la mano, pero lo que no es tan evidente es el impacto de las mismas en el deporte. Si bien es cierto que sirven de apoyo, hay elementos clave a lo largo de un partido que pueden hacer saltar por los aires los datos más rotundos. Las rachas de los equipos, sus momentos de forma o su eficacia goleadora, entre otros, son aspectos que se vuelven insignificantes cuando los jugadores deciden hacer algo extraordinario. La razón no siempre vence y la lógica se aparta, por momentos, del fútbol.

Esperando que eso no suceda se presenta el Arsenal en este encuentro. Los de Emery son favoritos, llevan seis victorias consecutivas en Premier League y nueve entre todas las competiciones, juegan en casa y, además, no pierdan ante el Leicester en casa desde 1973. Ingredientes, todos ellos, que hacen pensar en una receta con sabor a Londres y color rojo y blanco. Bien distinto es el lapso en el que se mueve el Leicester. Los de Puel han sumado cuatro triunfos y cuatro derrotas en los primeros ocho partidos. Además, tanto en casa como fuera dibujan una regularidad que no se sabe si es buena o mala. Dos victorias y dos derrotas hacen que los Foxes caminen en mitad de la tabla, eso sí, más cerca de los puestos altos que de los que ponen en jaque a cualquier entrenador.

En definitiva, se presenta un partido muy estadístico de inicio, pero muy imprevisible en su desarrollo. La gran cantidad de goles que se han venido viendo en los últimos compromisos entre estos conjuntos minimizan las posibilidades de que suceda aquello que se prevé. Acertar con cualquier cábala es meramente anecdótico, pues tanto los del Emirates como los del King Power pueden dinamitar una línea a seguir con su potencial ofensivo y debilidad defensiva.

Imagen del último partido entre Arsenal y Leicester | Fotografía: Arsenal

Una victoria más

Si bien Unai Emery no parece encasillado en el discurso típico de Diego Pablo Simeone de partido a partido, el vasco prefiere no mirar más allá del siguiente compromiso. Para él es importante mantener una racha de triunfos que se extiende hasta los seis en Premier League. Por delante tiene distintos registros, pero el más inmediato es el que tiene que ver con igualar esa racha de ocho victorias seguidas que consiguió el Arsenal entre el 10 de febrero y el 11 de abril de 2015. Esa es la racha reciente de partidos sin perder más prolongada que han vivido unos gunners que son, antes del inicio de la jornada, el equipo más en forma de la liga inglesa. Han sumado quince de los últimos quince puntos posibles, anotando catorce goles a favor en los últimos cinco partidos y sufriendo cuatro en contra. Poco a poco han mejorado el balance defensivo y ahora son más clínicos de cara a la portería rival. Destaca, sobre todo, ese dato de 2,8 goles a favor por encuentro en las últimas cinco jornadas.

El Arsenal juega el lunes a pesar de tener UEFA Europa League el jueves

No obstante, esta jornada tiene trampa. Una trampa dispuesta por la misma Premier League, que ha fijado el partido de los dirigidos por Unai Emery el lunes, a pesar de que los londinenses disputan su encuentro de UEFA Europa League el jueves frente al Sporting de Lisboa. La decisión, incomprensible, se da, entre otras características importantes, tras un parón por selecciones, por lo que el Arsenal podía haber disputado su partido el sábado sin ningún problema. El domingo tampoco hubiera sido una mala opción, pero la poca protección que se da a los equipos de la segunda competición continental en Inglaterra sigue generando disgustos. El de Hondarribia no se ha quejado en sala de prensa, aunque sí ha manifestado que hubiese preferido disputar su encuentro el fin de semana.

De una forma u otra, lo que tiene que hacer el Arsenal es mostrar el buen nivel de su partido frente al Fulham. En su visita a Craven Cottage, los gunners se impusieron 1-5 en el que es, hasta la fecha, el mejor encuentro bajo la dirección técnica de Unai Emery. A pesar de encajar un gol, los visitantes funcionaron bien en defensa, aunque donde realmente brillaron fue en las acciones ofensivas. Lacazette y Aubameyang, con un doblete cada uno, invitaron a la fiesta del gol a Aaron Ramsey, que culminó una de las jugadas típicas de este equipo. Menos brillo tuvo su último triunfo en casa. Fue ante el Watford y en uno de esos arreones típicos que parece tener el equipo gunner en el Emirates Stadium. Cathcart, en propia puerta, y Özil, dos minutos más tarde, dejaron los tres puntos en casa.

Aubameyang y Lacazette celebran uno de los goles frente al Fulham | Fotografía: Premier League

Cambiar los papeles

Hay una tarea clara para el equipo de Claude Puel: cambiar los papeles. Sus datos registran cuatro victorias y las mismas derrotas, divididos todos ellos a partes iguales entre su condición de local y visitante. Así pues, esta regularidad que nadie se atreve a pronosticar si es buena o mala debe ser cortada de raíz por un conjunto que sufre ante rivales de entidad. Sus derrotas se han dado ante Manchester United, Liverpool, Bournemouth y Everton. Si bien los dos primeros están alejados de los Foxes en cuanto a plantilla y objetivo, de entre los segundos destaca el buen arranque de los Cherries y el buen vestuario de los Toffees. Sí cambian los registros cuando de rivales inferiores se trata. Las victorias se han dado ante Wolverhampton, recién ascendido, Southampton, Huddersfield y Newcastle, rivales, todos ellos, que parecen destinados a luchar por evitar el descenso.

El pasado año, el Leicester sumaba seis puntos en la jornada 8. Este año ya tiene doce

A pesar de esta falta de convicción en cuanto a los registros ligueros, lo cierto es que el inicio de temporada del Leicester poco o nada se parece al que sufrió la temporada anterior, cuando tras la jornada ocho el equipo apenas contaba con un triunfo, frente al Brighton, y tres empates. Seis puntos de los 24 que se habían puesto en juego fueron determinantes para que Craig Shakespeare fuera destituido como técnico, haciéndose cargo del equipo de manera interina Appleton. Él fue quien sumó la victoria ante el Swansea antes de la llegada del francés Puel, que tomó los mandos del equipo en la jornada 10. Si en aquel momento eran 18º, ahora los Foxes pueden respirar más tranquilos, pues ocupar el décimo puesto es lo que tiene.

Quién sabe hasta dónde hubieran escalado de haber conseguido la victoria ante el Everton en casa en su último partido de Premier League. Mejores durante los noventa minutos, los de Marco Silva se pusieron por delante con el tanto de Richarlison en el minuto 7. A pesar del empate de Pereira en el cuarenta, Sigurdsson llevó los tres puntos a Liverpool con un extraordinario gol desde fuera del área a trece para el final. Distinto fue el encuentro ante el Newcastle fuera de casa. Ahí los Foxes sí consiguieron sumar los tres puntos gracias a un gol de Vardy desde el punto de penalti y a un remate de Maguire en la segunda parte.

Sigurdsson anota ante el Leicester | Fotografía: Premier League

Un lapso de 16.480 días

Muy decantadas están las estadísticas hacia el lado gunner en lo que a partidos entre Arsenal y Leicester se refiere. 65 victorias en 139 partidos dan un 47 % de triunfos a los dirigidos ahora por Emery que, además, han conseguido 45 empates, dejando apenas 29 victorias a los de Puel. Más se acentúa este dominio cuando de jugar en Londres se trata, pues los locales elevan su porcentaje de triunfos hasta el 62 %, consiguiendo 43 victorias en 69 partidos. Una veintena de empates y apenas seis triunfos del Leicester son datos pobres para los Foxes, que no ganan en la capital británica desde el 8 de septiembre de 1973, cuando se impusieron 0-2 con goles de Stringfellow y Glover. Más de 45 años han pasado ya desde ese encuentro y 25 partidos directos que se han saldado con seis empates y, nada más y nada menos que 19 victorias del Arsenal.

En el terreno anotador la alegría parece estar garantizada, al menos para el espectador neutral. 436 goles en 139 partidos dejan una media de 3,14 goles por encuentro. De ellos, 263 son para el Arsenal, mientras que 173 son para el Leicester. Aumenta aún más ese promedio cuando de jugar en Londres se trata, pues los 69 partidos han contado con 223 tantos -157 del Arsenal y 66 del Leicester– dejando así una estadística de 3,23 por partido.

Se cumplieron las previsiones en los últimos duelos, ambos la pasada temporada en competición liguera. El más reciente es el que tiene que ver con la visita de los dirigidos por Wenger al King Power Stadium, donde cayeron derrotados por 3-1. Corrían malos tiempos para los gunners, que no eran capaces de ganar lejos del Emirates Stadium, por lo que los de Puel aprovecharon la coyuntura para ponerse por delante por medio de Iheanacho. Apenas un minuto más tarde Mavropanos fue expulsado, algo que no le impidió a los visitantes situar el empate de nuevo en el marcador tras el tanto de Aubameyang. A quince del final, Vardy devolvió la ventaja a los Foxes, antes de que Mahrez hiciera el definitivo 3-1 en el minuto 90.

Emoción tuvo también su duelo de agosto, curiosamente, el partido que inauguraba la edición 2017/2018 de la Premier League. El cartel no pudo ser mejor, pues pronto llegaron los goles de Lacazette, minuto dos, y Okazaki, minuto nueve. A la media hora, Vardy ponía por delante a los Foxes, pero Welbeck dejó el empate en el luminoso antes del descanso. Tras la pausa, siguió el festival goleador y el coladero defensivo de uno y otro equipo. Primero fue Vardy el que situó el 2-3, y después Ramsey y Giroud los que le dieron la victoria definitiva a los Gunners a cinco minutos del final.

Árbitro: Chris Kavanag

Joven y, por lo tanto, con poca experiencia, Kavanag será el encargado de mantener el orden en este partido entre Arsenal y Leicester. Acompañado por Daniel Cook y Sian Massey-Ellis desde la banda, el árbitro inglés sumará su sexto partido de Premier League esta temporada. A ellos hay que añadir su aparición en otro de Championship y uno más en la Copa de la Liga. En total, Kavanag ha dirigido 21 partidos de la máxima categoría inglesa, señalando 72 tarjetas amarillas y dos rojas.

En lo que a estos equipos se refiere, el colegiado inglés ha coincidido en apenas uno con el Arsenal, equipo que se medía al Crystal Palace en el Emirates Stadium consiguiendo la victoria por 4-1. Más veces ha estado presente en partidos del Leicester. En total cinco, con un balance de dos victorias y tres derrotas.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Las bajas de Unai Emery se siguen concentrando en la parte de atrás. El vasco sigue sin poder contar con Laurent Koscielny, que ya avanza en su recuperación tras la lesión en el tendón de Aquiles. Mavropanos tampoco estará disponible y el tercer central en discordia es Sokratis, que es duda hasta última hora, aunque todo apunta a que no jugará. Petr Cech tiene aún más complicado disputar minutos, por lo que parece que Bernd Leno seguirá siendo el titular en la portería. En cuanto al Leicester, destaca la sanción de Wes Morgan, el jamaicano que ya ha visto dos rojas en lo que va de temporada. Matthew James también será baja, mientras que la principal duda es la comparecencia de Demarai Gray.