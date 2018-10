Previa FC Barcelona - FC Inter de Milán: duelo por todo lo alto

Ambos equipos vienen de ganar partidos claves en sus respectivas ligas, el FC Barcelona recuperó el liderato de la liga española derrotando 4-2 al Sevilla, mientras que Inter sumó su séptima victoria consecutiva en 37 días, venciendo al AC Milan por el Derbi della Madoninna.

Internazionale. Photo: Sitio oficial Inter

Duelo versátil

El Internazionale de Spalletti es un conjunto en construcción, plantea los partidos según el rival de turno, pero la idea del preparador italiano es innegociable, el juego dinámico mediante el 4-2-3-1 en ataque, que en defensa pasa a ser 4-5-1. Lo que intenta Luciano es darle plena confianza a sus jugadores, para que el balón no queme en los pies si se necesita elaborar o crear peligro, y que no se sufra sin él cuando toca replegarse, algo que de a poco va logrando.

El estilo del Barça ya es mundialmente conocido, hacer daño al rival mediante el ataque posicional. Esto se complica cuando equipos con buenos defensores se tiran atrás a esperarlos, y buscan crear peligro mediante transiciones rápidas defensa-ataque. Inter puede hacerlo perfectamente, ya lo demostró ante Tottemhan en la primera jornada de grupo, el conjunto de Spalletti se dedicó todo el cotejo a entorpecer la salida limpia de los Spurs y dañar vía el juego directo.

Barcelona celebra. Photo: Miguel Ruiz, sitio oficial Barcelona

Valverde tiene la preocupación de que su equipo no ha mantenido un nivel regular hasta ahora, el mediocampo se ha acomodado con el ingreso de Arthur al once de gala, pero aun así por lapsos importantes de los encuentros pierden el control del juego, por otro lado la defensa culé es extremadamente frágil; le marcan siempre y mucho, además queda la sensación de que han podido ser muchos más goles, de los ya encajados. Encima le toca lidiar con la baja hipersensible de su estrella y factor diferencial, Messi. Situación delicada para el Txingurri, veremos cómo lo maneja.

La lucha en el medio

El doble pivote del Inter ha sido encargado de manejarlo un croata y un uruguayo, Brozovic y Vecino; ellos están teniendo un inicio formidable de temporada, ganándose la confianza de Spalletti a fuerza de buena actuaciones. Ambos se complementan muy bien al momento de presionar, recuperar y de distribuir el balón –especial el croata en esta última-. La misión del miércoles será mucho más complicada que ante Tottenham y Milán, en donde por varios pasajes del juego, el balón fue dominado por el mediocampo Nerazzurro. Ahora les tocará morder, presionar y quitar a uno de los equipos con mejor dominio de balón en toda Europa (sí pese a su irregular momento.) Será fundamental para las aspiraciones Nerazzurris el trabajo de Vecino y Brozovic, así como será para los Blaugranas el nivel que pueda mostrar el trivote conformado por Busquets, Rakitic y Arthur (o Vidal si llega a jugar.)

El duelo en las áreas

Los partidos cerrados se ganan en los pequeños detalles, y estos pequeños detalles suelen darse en las áreas, con los arqueros, centrales y centro delanteros. En este caso Inter llega embalado, sus dos centrales Skriniar y De Vrij se han consolidado muy bien como dupla titular, Handanovic suele ser un arquero de mucha confianza e Icardi es una garantía de gol constante. El equipo catalán llega con más dudas que su rival, sobre todo en la zaga central, que ha tenido una temporada hasta ahora para el olvido. Piqué y Lenglet son los únicos centrales disponibles del primer equipo, y tendrán que sacarse de la mente los errores cometidos anteriormente sino quieren sufrir una noche de pesadilla ante el Internazionale. La buena noticia para los de Valverde es que cuentan con uno de los mejores arqueros en estado de forma en la actualidad, Marc André Ter-Stegen. El alemán ha sido uno de los principales responsables para que el Barça este en el liderato de la Liga BBVA, ahora tiene la responsabilidad de transmitir ese nivel mostrado en Liga, a la Champions el miércoles. La otra buena nueva para los catalanes es el reencuentro goleador de Luis Suárez, que el pasado sábado ante Sevilla marcó de penal, pero aparte volvió a tener una noche digna del gran jugador que es, se asoció, luchó, ganó la mayoría de sus duelos individuales, y se sacó la mala racha sin marcar de encima. El ariete charrúa buscará mantener el buen momento en la UCL, que ya desde hace rato no se le viene dando muy bien.

Icardi festeja su gol. Photo: Sitio oficial Inter

Suárez se reencuentra con el gol. Photo: Sitio oficial Barcelona

Bajas sensibles

Messi para el Barca

El astro argentino sufrió una factura en su codo derecho el pasado sábado, una verdadera lástima para los amantes de este deporte. Lionel estará de baja entre tres y cuatro semanas, perdiéndose los dos partidos contra Inter y el clásico el domingo ante el Real Madrid. No hay mucho para agregar en cuanto a que pierde el FC Barcelona sin Messi, ya es sabido que pierde de todo, es un jugador que domina absolutamente todas las facetas de ataque, distribuye, crea, asiste y marca; encima que es una preocupación constante para el rival, no es lo mismo plantarte en campo ante el Barcelona sin Messi en cancha que con él disponible. Barca lo extrañará, veremos cuánto será.

Photo: Miguel Ruiz, sitio oficial FC Barcelona





Nainggolan, baja en el Inter

El belga que venía siendo una constante en Inter, sufrió una dolencia muscular en un choque con Lucas Biglia durante el pasado derbi, a espera de reporte oficial es baja para el cotejo ante el Barça y abre muchas las posibilidades de un cambio de esquema en el elenco de Spaletti. El belga es fundamental en el acompañamiento del doble pivote, con su baja el Inter tendrá las opciones de, cambiar el esquema, poniendo a jugar de arranque a Lautaro Martinez acompañando a Icardi en un 4-4-2; o mantener el dibujo táctico dándole la confianza a Borja Valero, que jugó muy bien contra Milán.

Nainggolan manejando el balón. Photo: Getty images

Poca confianza de Valverde hacia Vidal y Malcom

Cuesta entender cómo es que dos jugadores de primer nivel juegan poco y nada en un equipo irregular, más si las dudas del conjunto pasan por las posiciones que ellos ocupan, interior y extremo derecho. Con el nivel flojo que han mostrado jugadores como Rakitic y Dembélé en los últimos partidos, es una ventaja para el Inter que Valverde no use a sus reemplazos a priori, ideales; Vidal y Malcom. El mediocampista chileno ha jugado poco y nada, y cuando lo ha hecho, no lo hizo para nada mal; he allí la sorpresa que genera la desconfianza mostrada al chileno. El extremo brasileño la ha tenido mucho más difícil, sus oportunidades han sido escasísimas, al punto tal que ni siquiera ha ido al banco de suplentes; siendo descartado por Valverde para la mayoría de los cotejos de los Blaugranas. Ahora con la lesión de Messi el ex Bordeaux esperará tener una oportunidad de disputar minutos, Vidal por otro lado está en la misma situación, a la espera de ser requerido en la medular culé.

Arthur, Malcom, Lenglet y Vidal. Photo: Getty images

Spaletti en este caso es mucho más versátil que el español al momento de mover el banco, un ejemplo claro fue contra el Milán, donde sus cambios dieron frutos -Keita por Perisic y Candreva por Politano- Le dieron la velocidad y profundidad, que había perdido el cuadro Luciano en el transcurrir de la segunda mitad.

Spaletti: Getty images





Ernesto tendrá que aprender de los errores del pasado, las críticas hacia su gestión del plantel empiezan a ser más frecuentes, con total justificación. Ya son varios los partidos en donde el Barça se ha dejado puntos por la falta de frescura de los jugadores, en donde el principal responsable es el míster español, por su falta de ideas, su terquedad y lentitud para realizar los cambios. Roma en el Olímpico o Valencia en Mestalla son algunos de los partidos reseñables.

​​Valverde. Photo: Miguel Ruiz, sitio oficial FC Barcelona

Posibles alineaciones

La principal duda en Inter pasa por quien ocupará el lugar de Nainggolan, a priori las dos opciones más viables son el argentino Lautaro Martínez y el español Borja Valero, Lautaro no ha disputado minutos con Inter desde la victoria ante SPAL; en donde el argentino firmó su primer gol en Serie A con la casaca Nerazurri. Valero jugó más de 60 minutos en el Derby del anterior domingo, así que viene con un desgaste ya que su principal atributo no es el físico, Spaletti elegirá entre la potencia física y capacidad goleadora de Lautaro, y de optar por él; esperar que su compromiso con en el medio sea constante, o, poner a Borja Valero para darle más control y calidad al medio sector Nerazurri.

En Barcelona se debate quién ocupará el lugar de Messi, Dembélé, Vidal, Malcom, incluso el nombre de Rafinha ha sido puesto en la mesa. Por posición y el esquema que viene utilizando Valverde, los que más se asemejan y pueden aportar son Malcom y Dembele, el francés parte con ventaja sobre el brasilero; Valverde lo conoce más y parece que confía mucho más en la capacidad técnica de Ousmane que la de Malcom. No se descarta ninguna de las opciones.

Otras incógnitas que pueden surgir, es si Valverde decide hacer un cambio en la medular, Rakitic no ha tenido un buen inicio de temporada, y esto es lógico por el gran desgaste que ha tenido el croata entre la pasada temporada, mundial y el presente curso. Vidal pide cancha y podría ser un movimiento interesante del técnico español, Sergi Roberto o Rafinha son otras herramientas que maneja la medular catalana, aunque el primero se debate más la titularidad con el portugués Semedo, que ha respondido bien en sus más recientes presentaciones.