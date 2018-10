La Roma se hace fuerte en el Olímpico

No fue fácil, de hecho, el partido comenzó muy complicado. El CSKA de Moscú inicio con una línea de cinco defensores y cuatro volantes centrales, claramente buscando salir con un resultado favorable desde el Olímpico de Roma tratando de reducir al mínimo toda llegada con peligro del local. Y realmente el plan elaborado por Goncharenko funcionó por buena parte del encuentro, dificultando toda llegada de la Roma y cortando todos sus circuitos ofensivos quienes no encontraban la fórmula para poder llegar al arco defendido por Pomazun. La visita realizo a la perfección su plan durante los primeros 25 minutos de partido, tanto así que las primeras llegadas correspondieron al CSKA, con remates al arco de Olsen por parte de Chalov y Vlasic, inquietaban al público local. El encuentro se desarrollaba como lo planearon los visitantes… hasta el minuto 30 del primer tiempo, donde en una jugada combinada entre Lorenzo Pellegrini y El Shaarawy, se asistió a Dzeko quien conecto debajo del arco. De ahí en más, todo sería de la Roma, quien controlo las acciones y el ritmo de juego y el CSKA nunca tuvo la oportunidad siquiera de amagar la victoria romanista.

Fuente: AS Roma.

El partido no fue grato en un comienzo para los locales. Todo lo contrario, fue el CSKA quien se vio mucho mejor comenzado el encuentro y no fue hasta el minuto 30, en donde la Roma logró su primer gol, en donde pudieron adueñarse de las acciones del partido y jugar con mucha más claridad. En ello, fue fundamental Edin Dzeko, no solo por el doblete que marco, sino que guío a su equipo y en cada jugada en la que participaba, aguantaba y distribuía el balón de una gran forma, termino siendo así el mejor jugador del encuentro, por su doblete ya dicho, por su buena forma de hacer jugar al equipo y la asistencia que le dio a Ünder en el tercer y definitivo gol del encuentro. La Roma con esta victoria, se posiciona en el primer lugar del grupo G de la Champions League y queda expectante de una posible clasificación a la segunda fase de la Copa. Para aquello, conseguir un triunfo en su próximo encuentro ante el CSKA como visitante será fundamental.

Fuente: AS Roma.

La Roma llegaba a este encuentro con una sola misión: ganar. Conseguir la victoria no era importante por los puntos en sí, sino que debería conseguir un buen resultado para ubicarse en la zona alta del Grupo en la Champions y reponerse de la fea derrota conseguida en la fecha anterior del Calcio ante el SPAL 2013. Todo aquello consiguió y además mostró buen fútbol, logrando su victoria con propiedad y no dejando ninguna duda sobre el triunfo logrado. El elenco de Di Francesco hizo un buen partido, aunque hay algunos puntos los cuales debe mejorar, como la correcta integración de El Shaarawy, quien no se vio del todo bien y solo apareció en instantes del encuentro, un jugador de quien se espera mucho más, o Lorenzo Pellegrini, quien a pesar de no jugar mal y ser la clave en el primer gol del partido, se siente que él puede rendir mucho más de lo que ha mostrado hasta el momento, ya que condiciones y características tiene de sobra para ser uno de los elementos desequilibrantes de la zona media de la Roma. En cualquier caso, en líneas generales el local aprobó en su partido ante el CSKA.

Fuente: AS Roma.

CSKA, equipo con miedo a perder

Viendo el encuentro, cualquiera llegaría a la misma conclusión. CSKA de Moscú no es un mal equipo en ningún caso, pero su miedo a perder, hace que el conjunto ruso no sea capaz de, por ejemplo, atreverse a salirse de su libreto defensivo y hacer un mejor papel en lo ofensivo. Hoy tuvo un gran comienzo ante la Roma, incluso teniendo las mejores situaciones de gol del encuentro en un comienzo, pero no insistió en aquella faceta y termino siendo doblegado por el conjunto local, quien gano con propiedad, pero por pasajes del encuentro bien pudo recibir algún gol del CSKA. Jugadores como Chalov, Vlasic, Oblyakov o Fernandes tuvieron un correcto desempeño y si el equipo hubiera comenzado atacando al local, quizás la historia hubiera sido distinta. De hecho, en el segundo tiempo, tras el gol de Ünder, el técnico hizo el ingreso de Khosonov y Dzagoev, quienes le dieron un nuevo aire al equipo y nuevamente se adueñaron de las acciones, por 10 o 15 minutos, el CSKA se vio nuevamente bien y perfectamente pudieron haber anotado algún gol con jugadas construidas y muy bien armadas.

Goncharenko tiene como trabajo, no solo mejorar la faceta de su equipo, sino salirse del libreto y hacer del CSKA un equipo más ofensivo. Armas y jugadores tiene para hacer mejores presentaciones.