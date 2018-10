El Tata Martino dejará a Atlanta United a final de temporada

Tata Martino, ex entrenador del FC Barcelona y actualmente en Atlanta United ha anunciado su marcha del actual líder de la MLS a final de la temporada, incluidos los partidos de Playoff. El club ha anunciado oficialmente este martes que su entrenador había rechazado la extensión de contrato que se le había ofrecido y no se sentará en los banquillos de los rojo-y-negros la próxima temporada.

Aunque las negociaciones para extender su contrato más allá de 2018 fueron positivas, el Tata ha decidido rechazar la oferta por motivos personales, dice el club. Martino no hará ninguna declaración sobre su futuro hasta que la temporada haya finalizado.

Atlanta United, en una nota de prensa, ha comunicado que ya están en la búsqueda de un nuevo entrenador en el ámbito mundial que pueda reemplazar al Tata.

“No ha sido una decisión fácil. He disfrutado de mi tiempo aquí en Atlanta y estoy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos en tan poco tiempo,” dijo Martino. “La decisión no está tomada por razones financieras, las negociaciones con los directivos han sido transparentes y justas. Ha sido simplemente la decisión adecuada para mí y mi familia en este momento. La oportunidad de construir un equipo des de cero no aparece a menudo, y le estoy agradecido al club y a los fans por depositar su confianza en mí para establecer una sólida fundación aquí en Atlanta. El que es más importante ahora es que nos centremos en los objetivos de esta temporada.”

Hombre de récord en la MLS

A finales de septiembre del 2016, Martino se convirtió en el entrenador de Atlanta United y des de entonces, ha sumado 38 victorias, 17 empates y 17 derrotas en todas las competiciones y ha liderado al equipo a las posiciones cabeceras de la liga regular para disputar los Playoffs. Bajo los mandos de Martino, Atlanta ha sido el cuarto equipo expansión de la historia de la liga en clasificarse para la postemporada, el equipo que ha sumado más puntos (124), más goles (139), y también el que ha conseguido una mayor diferencia de goles (+59). El equipo también se ha asegurado un lugar en la Concacaf 2019 Champions League ya que ha registrado los mejores números en la MLS las pasadas dos temporadas.

Atlanta United también ha sido el primer equipo de la historia de la MLS que ha entrado en un ‘ránquing’ de los mejores equipos del mundo. Concretamente, la CBS Sports ha colocado a los de Martino en el lugar 25 por sus récords esta temporada.

“Estamos muy agradecidos al Tata por su compromiso con el Atlanta United y por todo lo que ha hecho para construir el equipo en nuestros dos primeros años de liga,” dijo Darren Eales, presidente del club. “Debido a su reputación, ha sido un líder increíble y nos ha preparado para el éxito ahora que miramos adelante. Des del principio, su visión por el Atlanta United ha ido en línea con la nuestra, y su nivel de experiencia, talento y liderazgo han sido extremadamente valiosos durante estos momentos críticos. Será echado en falta, pero entendemos sus motivos para dejarlo y pasar más tiempo con su familia y perseguir nuevos retos.”

En estas dos temporadas, varios jugadores de Atlanta United han llegado a lo más alto de la tabla de premios individuales en la MLS. Este año, Josef Martínez ha batido el récord de goles (con 30) en una sola temporada, el cual había estado sin batir 22 años. Durante esta temporada, Martínez anotó su gol número 28 en el 26º partido del club. También se pueden destacar los siete jugadores nombrados para el equipo MLS All-Star, con Miguel Almirón y Michael Parkhurst siendo convocados ambas temporadas. Además, tres jugadores del club han reclamado galardones individuales en 2017 incluyendo Almirón (Mejor XI, Mejor Jugador Nuevo), Martínez (Mejor XI) y Julian Gressel (Rookie Del Año).

“El Tata dejará a nuestros fans con memorias increíbles de nuestras primeras temporadas, y siempre ocupará un lugar especial en los libros de historia de Atlanta United,” dijo Eagles. “Queremos finalizar fuertes esta temporada, y desearle lo mejor en el futuro.”

El equipo de Martino, actual líder de la Conferencia Este con 69 puntos, puede asegurarse la MLS Supporters’ Shield de 2018, que se otorga al equipo con mejor puntuación en temporada regular, si este domingo derrota a Toronto FC en el último partido de la temporada antes de los Playoffs.