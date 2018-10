Unai Emery: “Debemos continuar con calma”

Diez victorias consecutivas, algo que no se vivía en territorio Gunner desde 2007. Son muchos los puntos positivos que está consiguiendo aunar el Arsenal de Unai Emery, pero el discurso del técnico de Hondarribia parece ser lo único que no cambia. Sigue apostando por mantener la calma, centrarse en el siguiente partido y, en especial en este momento, recuperar a los jugadores lesiones. Porque ahí también está mostrando mucha mano el nuevo técnico del Emirates Stadium. Sus probaturas salen y, sobre todo, dan resultado. Frente al Leicester, el Arsenal se presentó sin Sokratis, Kolasinac, Koscielny y Monreal, lesionado de última hora, en la línea defensiva. Lichtsteiner ocupó el flanco izquierdo durante la primera hora de partido, pero su poca influencia en ataque obligó al entrenador vasco a mover a Xhaka a ese perfil zurdo. El experimento no pudo ser mejor. Su equipo remontó y sumó tres puntos más que ya les dejan a solo dos de la cabeza de la clasificación.

"Vamos a ver cómo están para los próximos partidos, pero no creo que estén para el jueves"

En rueda de prensa, Emery ahondó un poco más en las lesiones de la zona defensiva: “Han sido malos días en cuanto a lesiones. Hemos tenido dos en la misma posición. Monreal y Kolasinac han llegado a entrenar con problemas, pero trabajaron con el grupo. Esta mañana la noticia era que no estaban listos para jugar, así que Xhaka jugó treinta minutos como lateral izquierdo. No obstante, lo mejor es que vuelvan Nacho y Sead para jugar en su posición”. En cuanto a su participación en el partido del jueves, el técnico parece poco convencido de que vayan a poder ser de la partida: “Vamos a ver cómo están para los próximos partidos, pero no creo que estén para el jueves”. El que sí parece que va a volver a vestirse de corto es el griego Sokratis Papastathopoulos, que llegó lesionado tras el compromiso internacional con su selección.

En cuanto al partido, Emery se mostró claro con el mensaje tras la décima victoria consecutiva: “Debemos continuar con calma y tratar cada partido como una gran posibilidad de mantener nuestro camino”. Resaltando la importancia de vencer al Leicester, el vasco destaca, además, la ventaja con los rivales situados por detrás en la clasificación: “Hemos creado mucha distancia con los equipos que están por detrás de nosotros. Ahora miramos hacia arriba a equipos como Liverpool, Manchester City o Chelsea, pero no es importante pensar en el final. Tenemos que pensar en el siguiente partido, ante el Crystal Palace el domingo, y también en la Europa League el jueves”.

No obstante, el duelo ante los dirigidos por Puel no fue fácil. Los Foxes se pusieron por delante en el marcador tras un inicio muy bueno de partido, pero ahí apareció la afición, clave según Emery para conseguir la victoria: “Cuando controlábamos el juego y buscábamos oportunidades para anotar, apareció la afición para ayudarnos a dar un paso más. El ambiente ha sido muy bueno. A pesar de que los treinta primeros minutos han sido difíciles, necesitábamos estar juntos y progresar en el partido. Merecimos ganar por lo acontecido durante los noventa minutos”. Ahora llega una dura prueba en competición europea. Los Gunners visitarán al Sporting de Portugal en la UEFA Europa League para perfilar aún más su acceso a la siguiente ronda de la competición.