Alex Iwobi: “Estoy muy bien, tengo mucha confianza”

Si hay un hombre que ha sentido la confianza de Unai Emery ese ha sido Alex Iwobi. El nigeriano partía en la rampa de salida, pero tras una reunión con el nuevo técnico decidió no solo quedarse, sino renovar su contrato con el Arsenal. Ahora, tras haber superado ya la mitad de la primera vuelta de la competición liguera, Iwobi es uno de los titulares del equipo Gunner y uno de los hombres más importantes sobre el terreno de juego. En un equipo que destaca por su buena técnica, el mediapunta puede presumir de ser uno de los más desequilibrantes sobre el rectángulo verde. Con desborde tanto en parado como en velocidad, Iwobi se ha ganado el cariño de todos por su gran capacidad de sacrificio.

Tras el partido ante el Leicester, en el que volvió a ser uno de los protagonistas, el nigeriano valoró su momento de forma: “Estoy muy bien, tengo mucha confianza. El entrenador siempre es muy positivo conmigo y me incita a continuar aunque me equivoque. Eso es lo que me lleva a estar donde estoy ahora y puedo demostrar mucho en cada partido”.

"Tenemos que seguir así por los grandes partidos que están por llegar"

En cuanto al partido, Iwobi fue cuestionado tras el choque sobre la reacción del equipo en la segunda mitad y por la charla de Emery en el vestuario: “El hecho de haber logrado el gol del empate antes del descanso nos dio confianza, así que el entrenador nos dijo básicamente que continuáramos así. Hemos demostrado lucha en la segunda parte y anotamos goles, no solo tres, sino que pudimos hacer alguno más. Tenemos que seguir así por los grandes partidos que están por llegar”. Esos grandes encuentros a los que se refiere el mediapunta pueden continuar una racha que ya llega a los diez encuentros consecutivos ganados. Él se centra en “conseguir la victoria número once”, aunque admite que “hay que seguir mejorando”.