Jürgen Klopp: "Hoy hemos hecho muchas cosas bien"

En la noche de Anfield, el Liverpool demostró sus credenciales de candidato al reponerse de su tropezón en Nápoles con un contundente 4-0 frente al Estrella Roja de Belgrado. Una vez consumado el triunfo, que catapultó a los Reds a la cima del Grupo C, Jürgen Klopp optó por la cautela en la posterior conferencia de prensa: "Esto no está para nada definido y todavía no hemos pasado de ronda. Va a ser un grupo muy duro hasta el final."

En cuanto al partido jugado por su elenco, el alemán se mostró muy feliz por la performance de los suyos y así lo hizo ver en su análisis del partido: "Hoy hicimos muchas cosas bien: el juego de pases, los movimientos, el sistema de juego. Fue un gran partido de fútbol, no puedes ganar 4-0 sin una buena actuación". ​Al ser consultado por las actuaciones individuales, Klopp resaltó la labor del trío goleador compuesto por Roberto Firmino, Sadio Mané y Mohamed Salah, que tuvieron presencia simultánea en el marcador: "No me sorprende para nada lo que hacen. Ojalá que no sea la última vez en la que los tres marquen en el mismo partido."

​'Kloppo' y su total respaldo a Mo Salah

Además, aprovechó para bancar particularmente a Salah y reprochar al periodismo los cuestionamientos que comenzaron a aparecer hacia el egipcio, quien con su tanto de hoy se convirtió en el jugador que más rápido alcanzó los 50 goles con Liverpool: "No tenía ninguna duda sobre él, y él tampoco. Qué batió un récord, que no celebró su gol... está perfecto. Quizás estaba enojado porque le señalaban que no anotaba. Ahora ya pueden dejar de preguntarme sobre eso."

Finalizando, el entrenador germano también se dio un espacio para alabar la tarea de Xherdan Shaqiri y Fabinho, dos de los refuerzos que se van integrando de a poco al equipo: "Creo que 'Shaq' hizo un partido fantástico, estuvo implicado en los goles y fue especialmente decisivo en la victoria. Fabinho también lo hizo muy bien, estuvo muy agresivo e hizo un buen trabajo recuperando el balón".